Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunan AKP Kadın Kolları Başkanı’na: Abdurrahman abi ile söylediğiniz aynı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunan AKP Kadın Kolları Başkanı Selva Lütfiye Selva Çam'ın açıklamalarını yorumladı. Karahasanoğlu, "Abdurrahman abiden, farklı siz ne söylüyorsunuz ki? İkinizin de söylediği aynı.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu Çam'ın konuşmasından bazı ifadelere yer vererek, "Devam edelim mi, Selva hanımın konuşmasına: 'Ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz' Aman Selva hanım.. Cııızzz. 'Ahlaksız' ne demek? 'Kadınların namusu' ne demek? Bak İstanbul Sözleşmesi’nin 12. Maddesi ne diyor: ' … ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.' Ne diyor sözleşme? 'Törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması' diyor. Selva hanım ne diyor? 'Kadınların namusu' diyor. 'Kadınların iffeti' diyor. 'Ahlak' diyor... Haydi Selva hanım... AK Partili olmayıp da İstanbul Sözleşmesi taraftarı olanları alın karşınıza, bu konuşmanızı onların huzurunda bir yapın. Bakın, sizi 'gerici, İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı kavramları kutsallaştıran cahil' diye nasıl tanımlıyorlar, görün..." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Ve son noktayı koyuyor Selva hanım; 'Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlaksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermiştir ve vermeye devam edecektir. Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle ak kadınlar olarak bizler yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz.' Ben bu cümleye imzamı atıyorum.. Haydi Selva hanım.. Bir oylama yapalım.. Son tartışmada size destek veren, AK Parti içindeki akepeliler dahil olmak üzere, İstanbul Sözleşmesini savunan herkese bir çağrı yapın.. Bu cümlenize bakalım kaç kişi imza atacak. Atamazlar.. Onların amacı, tam da bu cümlede sizin özetlediğiniz 'aileyi yıkma', 'nesilleri kirletme', 'sapkınlar', 'ahlaksızlara karşı mücadele', 'Kültür, değerler, aile bilinci, geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretiler..'in kökünü kazımak.. Hay Allah senden razı olsun Selva hanım. Binlerce defa razı olsun.. Abdurrahman abiden, farklı siz ne söylüyorsunuz ki? İkinizin de söylediği aynı" ifadesini kullandı.

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