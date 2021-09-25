Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden Cübbeli Ahmet’e: Lütfen biraz mantık, biraz akıl!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca" ismi ile bilenen Ahmet Mahmut Ünlü'nün “Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin” açıklamasına sert bir dille tepki gösterdi. “Böyle saçma bir cümleyi, Allah’tan korkan bir insan, nasıl kurabilir?” diyen Karahasanoğlu, “Lütfen biraz mantık. Lütfen biraz akıl” dedi.

Cübbeli Ahmet’in, “Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik, kız çocuklarımız geliyor; hocaya sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok… Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan ‘Kur’an değişsin’ diyen adam şu an da Ankara İlahiyat’ta hoca...” sözleri dikkatleri çekmişti.

Ali Karahasanoğlu Cübbeli Ahmet'e tepki gösterdiği bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Kur’an öğretilende, yüz kişiden birisinde bir hata gördü iseniz. Klasik ortaokuldaki 100 kişiden 60’ında ben size aynı hatayı göstereyim. O zaman, “Klasik liseye gidenler daha az hasarla çıkıyor” ne demek? Böyle saçma bir cümleyi, Allah’tan korkan bir insan, nasıl kurabilir? Bir başkası da çıkıp, Kur’an kursuna giden bir kişinin yanlışından yola çıkarak ve yüzbinlerce Kur’an kursuna gitmiş insanı tahkir ederek, “Çocuklarınızı Kur’an kursuna yollamayın” derse Cübbeli Ahmet hoca ne diyebilir?

İmam Hatip’teki 1000 öğretmenden iki tanesinin, bazı sıkıntılı görüşleri olabilir. Peki klasik ortaokullardaki, liselerdeki sosyal bilgiler öğretmenlerinin, felsefe öğretmenlerinin derslerde ne anlattıklarını Cübbeli Ahmet hocaya aktaran bir kişi yok mu? Darwin’in evrim teorisinden başlayın. Eşcinselliğin bir hak, özgürlük olduğuna kadar klasik ortaokulları bile bir kenara bırakın çok çok sınırlı bir oranda da olsa, binlerce Kur’an kursundan bir tanesinde, iki tanesinde de olsa İslam’a yakışmayan tavır sergileyen hocaların bulunduğu Kur’an kursu yok mudur?

O bir tane Kur’an kursu üzerinden, tam da laikçilerin yaptığı gibi bütün Kur’an kurslarını tahkir edenlerin yanlışı ne kadar vahim ise Cübbeli Ahmet hocanın, bir-iki yanlış örnek üzerinden, tüm İmam Hatipleri suçlaması da aynı yanlıştır.”

“Beni konuşturmayın..Konuşursam, değil solcu, ateist, Marksist, Darwinci öğretmenler.. Değil; ‘Cuma namazına göre ders vakti mi ayarlanır, bunların hepsi gerici’ diyen öğretmenler sendikası. Değil; ‘Okulda mescid mi olur? Namaz kılmak isteyen, gitsin evinde kılsın’ diyen öğretmenlerin üyesi olduğu sendikalar. Muhafazakâr öğretmenlerin sendikası olan Eğitim Bir Sen bile ‘Öğretmenlerimize laf ettirmeyiz’ diye karşıma dikilir. Ama ne hikmetse, Cübbeli Ahmet hocanın İHL öğretmenlerine ettiği laflar üzerine, tek kelime etmediler. Lütfen biraz mantık. Lütfen biraz akıl!”

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