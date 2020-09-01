Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden CHP'li Başarır'a: Eğer bir tane tecavüzcünün salıverildiğini gösterebilirseniz, ben kalemi kırayım

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Akit TV'deki "Anırkabir" KJ'sine ilişkin "Hainliktir" açıklaması yapan ve suç duyurusunda bulunan CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Başarır'ın adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunda yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik için yazdığı mesajı köşesinde paylaşan Karahasanoğlu, "Eğer, bir tane tecavüzcünün salıverildiğini gösterebilirseniz, ben kalemi kırayım.. Gösteremezseniz, siz milletvekilliğinden istifa edecek misiniz?" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Akit’e, Kemalizm istismarı yaparak saldıran, 'Hain' diyen, daha başka suç niteliğinde isnatlarda bulunan Ali Mahir Bey’in, 'Ben profesyonel avukat olarak o dosyalarda vekalet görevi ifa etmiştim' diyemeyeceği avukatlıkları da var. Mesela? Mesela DHKP-C sanığı Ebru Timtik.. Ne demiş Ebru Timtik ile ilgili, CHP milletvekili? İfade aynen şöyle: 'Aydınların, gazetecilerin cezaevinde tutulduğu, Tecavüzcülerin salıverildiği ülkemizde; Adil yargılanma talebiyle adalet mücadelesi veren hukukçu #EbruTimtik yaşamını yitirdi.” Şimdi dürüst olanlar çıksın karşımıza.. Eğer, bir tane tecavüzcünün salıverildiğini gösterebilirseniz, ben kalemi kırayım.. Gösteremezseniz, siz milletvekilliğinden istifa edecek misiniz?" diye sordu.

Karahasanoğlu, "Ama sakın bana, 'Musa Orhan tahliye oldu' demeyin..Musa Orhan, bir TSK mensubuna yakışmayacak, ama tam da CHP’lilerin bol bol savunmasını yaptığı alkol almada sorun görmeme sebebi ile bana fersah fersah mesafede bir adam.. Ama.. Tecavüzden mahkûm olmadı.. Onun için de, onun tahliyesini 'Tecavüzcüler salıveriliyor' diye gösteremezsiniz." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu,, "Ha, 'Olsun, hakkında iddianame var' diyorsanız. Ebru Timtik hakkında, sadece iddianame değil, Ağır ceza mahkemesi kararı da var. İstinaf kararı da var. Bir Yargıtay kararı eksik.. Ebru Timtik için de niye 'Teröristler' demiyorsunuz! Dürüstseniz söyleyin.. Ama dürüstlük sizde ne arar? Siz 'Mahir' ve 'Başarır' isim ve soyadları ile, işi kotarmaya çalışıyorsunuz!" ifadesini kullandı.

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