Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden 'Baro' yorumu: Sivas mazlumları davasında resmen taraf olmuşlar, sürekli yargılanan kişileri suçluyorlar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, baroların, hükûmetin yapmayı planladığı değişikliğe yönelik olarak seslendirdiği "Biz savunmayız.. Savunma boyun eğmez!" söyleminin samimi olmadığını belirterek, "Samimi iseler, Sivas davasında niye “savunma” yerine, savcılık yaptıklarını açıklamalılar..

Savunma iseniz.. Savunacaksınız.. Hele hele sizler.. Bana sorarsanız, “İnanmadığı sanığın davasına, avukat girmemeli” derim. Ama siz öyle demiyorsunuz..

“Avukatlık profesyonel bir meslektir. Avukatı, müvekkili ile özdeşleştirmeyin” diyorsunuz.. Devam ediyorsunuz: “Katili de savunuruz, tecavüzcüyü de..” Dolayısı ile, PKK’nın elebaşını da savunuyorlar.. PKK’nın eli kanlı katillerini de..

Ama bakıyorsunuz Sivas mazlumları ile ilgili açıklamalarına.. Her yıl yaptıkları açıklamalarına.. Davada resmen taraf olmuşlar.. Sürekli, yargılanan kişileri suçluyorlar.. Bir kumpas ile, aleyhinde dava açılan kişilerin daha fazla ceza almaları için, ölümüne mücadele ediyorlar.." diye yazdı.

Ali Karahasanoğlu, 31 Mart İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde 'hilenin kralı'nın yapıldığını belirterek, "Hile yok.. Çalınan oy yok diye, ter ter tepindiniz.. Çünkü o seçimde, gerçekten hile yapılmıştı.. Gerçekten oylar çalınmıştı..

İlçede çıkan sonuçlarla büyükşehirdeki sonuçları kıyasladığınızda, hiçbir seçimde görülmeyen, % 10’lara varan farklılıklar vardı.. Buna rağmen, CHP önde göründüğü için, “Seçim bitti, mazbatayı verin” diye baskı kurmaya kalktınız..

Gerçek yüzünüzü gösterdiniz.. Nöbetler beklediniz.. “Oylar çalınmasın” gerekçesi ile nöbet beklediğinizi söylerken bile.. Esas amacınızın, CHP’ye kazandırmak olduğunu itiraf ettiniz.." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...