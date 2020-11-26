Yeni̇ Akit Yazı İşleri Müdürü’nden AKP’lilere: Habertürk’te, BBC’de değil, AK Parti’ye eleştirimizi Akit’te yapalım!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, AKP kurucularından Bülent Arınç’ın HaberTürk’te, AKP’li İhsan Arslan’ın BBC’ye açıklama yapmalarını eleştirdi. Karahasanoğlu, “Habertürk’te, BBC’de değil, AK Parti’ye eleştirimizi Akit’te yapalım!” görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, “Önce reforma kendinizden başlamanız gerekirdi.. Kendinize şu tavsiyeyi yapmalıydınız: 'Sabahtan akşama kadar, AK Parti’ye hakaretler yağdıran bir kanaldan, AK Partililere yapacağım iyi niyetli bir çağrı, kanalın diğer programlarındaki türden bir yayın gibi algılanır. Bizim amacımız üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. Onun içindir ki, Habertürk’te değil, benim bunları Akit TV’de söylemem daha doğru olur!' Veya AK Parti’ye laf saydıracak olan İhsan Arslan örneğinde.. BBC’ye konuşana kadar... Bu ülkenin insanlarının değer verdiği, muhafazakar insanların takdir ettiği mecralardan birisine konuşmalıydı ki, sözünün tesiri olsun. Bir hesap içinde olmadığı anlaşılsın.. 'Bak bak, manşetlere çıktım' amacıyla değil.. Bu ülke için hizmet eden insanların belki göremediği bir eksiği hatırlatma niyeti ile hareket edildiğinden şüphe duyulmasın." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Biriniz Habertürk’te..Biriniz BBC’de..Belki yarın öbür gün, bir diğeriniz de Halk TV’de boy gösterirseniz.. Daha işin başında yanlış yaptığınızı da, size hatırlatmış olalım." ifadesini kullandı.

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