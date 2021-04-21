Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden AKP'li yetkililere: Hodri meydan, döviz alanları açıklayın!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "128 milyar dolar" tartışmasına ilişkin olarak AKP'li yetkililere seslenerek, "Haydi açıklayın, Merkez Bankası döviz satarken, kimler koşup almış" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Gına geldi artık.. TBMM binasına afiş.. CHP il teşkilatlarına afiş. Balkonlara afiş.. '128 milyar dolar nerede?' Aslında '128 milyar dolar' diye tanımladıkları bir yolsuzluk yok. Süreç içinde, gün gelmiş döviz TL’ye çevrilmiş. Gün gelmiş TL ile döviz alınmış.. Gün gelmiş, rezervlerde altın tercih edilmemiş.. Gün gelmiş, döviz yerine altına daha fazla önem verilmiş.. Boşverelim o süreci.. Hazır CHP’liler de, 'Açıklayın' dediklerine göre AK Parti yetkililerine çağrıda bulunalım.. Haydi açıklayın, Merkez Bankası döviz satarken, kimler koşup almış.. Dolar satılıp, Merkez Bankası kasasına TL konulurken. Kimler TL getirip, dolar almış.. Sonrasında TL’den dövize geçilir iken..Yine.. Kimler dolarını getirip, TL almış.. 300 dolar, 800 TL’den bahsetmiyorum.. Milyon dolarlardan bahsediyorum.. Milyar TL’lerden bahsediyorum.. Hodri meydan.. Merkez Bankası ise Merkez Bankası.. Maliye Bakanlığı ise, Maliye Bakanlığı.. Açıklasın, kimler almış doları.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası’ndan kimler dolar aldı' şeklindeki algı operasyonlarında da göreceğiz. Yeter ki, resmi kayıtlar açıklansın.Evet.. Alım öncesinde, ne banka biliyor, kime satacağını.. Ne ilgili kişi, talep ettiği doların ne kadarını alabileceğini biliyor.. Ama alım-satım bittikten sonra.. Şimdi kayıtlar, devletin elinde.. Açıklasınlar, görelim, dolar milyonerlerini.. CHP’nin banko çıktığı, orman işgali ile yapılan villaların olduğu Acarkent’ten bakalım, kaç kişi var?

CHP’ye % 90 oy çıkan Beykoz Konakları’nda sakin, bakalım kaç dolar alıcısı var. Bakalım, Boğaz’da yalı sahibi CHP’lilerden kimler var, o alım yapanlar içinde. Güzel bir atasözümüz var: “Çiğ yemedik ki, karnımız ağrısın!”