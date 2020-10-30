Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Levent'te trilyonluk taşınmaz, yöneticilerinin çoğu CHP’ye yakın isimlerden oluşan Spor Yazarları Derneği’ne teslim edildi

Yen Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'şeffaflık' ilkesine dikkati çekerek, Levent'te trilyonluk olduğunu belirttiği bir taşınmazla ilgili belediyeye sorular yöneltti.

Karahasanoğlu, bahsettiği 'trilyonluk' taşınmazın "yöneticilerinin çoğu CHP’ye yakın isimlerden oluşan Spor Yazarları Derneği’ne teslim edildiğini" ifade ederek, söz konusu taşınmazın kaça kiralandığını sordu. Karahasanoğlu, belediyesinin bu konu hakkında sorulara yanıt vermediğini iddia etti.

Karahasanoğlu, yazısında şunları kaydetti:

İstanbul’un en lüks semti olan Levent’te, trilyonluk bir taşınmazdaki yüzme havuzundan başlayın, cafelere, fitness salonlarına kadar birçok alanı olan tesisi, yöneticilerinin çoğu CHP’ye yakın isimlerden oluşan Spor Yazarları Derneği’ne teslim etti. İstanbulluları 'Her şey şeffaf olacak' diye kandıran dini bütün kardeşler, buyursun öğrensinler, o taşınmaz, İBB tarafından, TSYD’ye kaça kiralandı? Öğrensinler, kamuoyuna açıklasınlar.

TÜRGEV’e gelince, üniversite öğrencilerine yurt yapılacak ise, 'peşkeş'. Ama; bir avuç spor yazarına yüzme, fitness, aerobik hizmeti vererek, onların ideolojik çalışmalarına ve propagandalarına kaynak aktarılması 'hizmet'. Riyakarlık işte bu. Çelişki işte bu. Sorulduğunda telefona bile çıkmıyorlar. 'Kaça kiraladınız' diyoruz. Devlet sırrı gibi gizliyorlar. Kafayı görüyor musunuz?

Bu ülkede, istihbarat teşkilatı MİT’in TIR’larındaki malzemelerin bile, üstü açılıp, dünya aleme ifşa edilmeye kalkışılıyor. Hatta çarpıtılmış bilgilerle, “İlaç değil, silah var” deniliyor. Daha ötesi, “Silahlar DAEŞ’e gidiyor” iftirası atılıyor. Ama, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın trilyonluk arsasının, TSYD’ye kaç liraya 16 yıllığına kiralandığı, açıklanmıyor.

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