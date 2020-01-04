Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Kimse kusura bakmasın Süleymani'nin öldürülmesindeki acizliğimize sevinecek değilim

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin görüşlerini yazdı. "ABD kendi büyükelçilik binalarını, milyonlarca Müslümanın kanından, ırzından daha kutsal görüyor ve bunu dünyaya da kabul ettirmek için, bir İranlı generali infaz ediyorsa kimse kusura bakmasın bu acizliğimize sevinecek değilim" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu devamında, "ABD menfaatleri doğrultusunda işlenen bir cinayete sevinenlere destek verecek değilim. Netanyahu ile Pentagon ile buluşacak değilim. Libya’ya asker gönderilmesine bile kızılca kıyametler kopartan siyasetçilerimiz gerçeği karşımızda dururken ABD’nin binlerce kilometre öteden gelip, komşumuzun bir generalini öldürmesine, zımnen de olsa, alkış tutacak değilim" ifadelerini kaydetti.

"Süleymani’nin öldürülmesine niye sevineyim?" başlıklı (4 Ocak 2020) yazının tamamını okumak için tıklayın.

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