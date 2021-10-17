Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Kılıçdaroğlu, siyasi iktidarın, sanki illegal emirler veriyormuşcasına, algı oluşturuyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara çağrısına ilişkin olarak, "Siyasi iktidarın, sanki illegal emirler veriyormuşcasına, algı oluşturuyor" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu yazısında, "Darbecilerin sözcüsü olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, artık zıvanadan çıktı.. FETÖ’den açık çek almış olmalı ki.. Daha önce de almıştı. TSK’daki FETÖ’cü darbecilerin varlığından haberdar olmalı idi ki.. 15 Temmuz’dan önce de, benzeri şekilde otomatik makineli tüfek gibi saydırmıştı.. Terör örgütü FETÖ’nün o tarihde açık olan Samanyoluhaber tv kanalına çıkıp, “Tayyip Erdoğan kaçacak. Geri getirip, yargılayacağız” şeklinde önce iftira atıp, sonra da tehditte bulunmuştu.. Şimdi yine benzerini, 15 Temmuz’un üzerinden 5 yıl geçtikten sonra tekrarlıyor.. Dün sosyal medya hesabından bürokratlarla ilgili şu paylaşımı yaptı: '18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır.' Önce hukuki bir tespit yapalım.. Ceza hukukun, idare hukukunu en temel prensiplerindendir.." ifadesini kullandı.

Karasahanoğlu şunları kaydetti:

“Konusu suç olan emir, yerine getirilmez.” Dolayısı ile hiçbir memur, kendisine suç niteliğinde bir emir verilmiş olsa bile, onu yerine getiremez. Getirirse sorumluluktan kurtulamaz. Aday memur bile bunu bilir. Ama memurluktan emekli olan Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyor.. Önce bir algı oluşturuyor.. Siyasi iktidarın, sanki illegal emirler veriyormuşcasına, algı oluşturuyor.."