Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Kemal Bey acaba, LGBTİ’yi, “Lüleburgaz Gençliğini Birleştirme Teşkilatı” mı sanıyor?

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soruluyor: 'LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?' Kılıçdaroğlu ne cevap verse beğenirsiniz? 'Hayır efendim ilgisi yok. LGBTi Türk aile yapısını niye bozsun?' Cevabı ilk duyduğumda, refleksim şu oldu: 'Acaba Kemal bey, LGBTİ’yi ne sanıyor? Lüleburgaz Gençliğini Birleştirme Teşkilatı' mı sanıyor? 'LGBTİ, aile yapısını bozuyor mu' sorusu ne kadar abes ise, 'Niye bozsun' cevabı da o kadar abes..." dedi.

Karahasanoğlu, yazısında"LGBTİ aile yapısını bozmayacak da, ne yapacak? Ne demek, LGBTİ? L’nin açılımı, 'Lüleburgaz' değil.. Ya ne? 'Lezbiyen' demek. Yani, kadın kadına ilişki.. Kadın kadına ilişkiden, aile oluşturabilir misiniz? Hani ailenin çatısı konumundaki anne-baba ikilisini, kendinizce oluşturduğunuzu sanırsınız da... Çocuk nasıl olacak? İki kadın bir araya gelince, çocuk olur mu? Olmaz. O zaman, aile nasıl olacaksınız? Kemal Bey diyor ya, 'Türk aile yapısını niye bozsun' diye... Aslında 'Aile yapısını bozmazlar, iyi çocuklardır onlar' modunda cevap vereceğine, lezbiyenlikte aile nasıl olacak, onu anlatsın, Kemal Bey... LGBTİ’deki G’nin açılımı ne? 'Gay...' İki gayin bir araya gelmesinden çocuk olur mu? O da olmaz. Hani şu veya bu sebeple çocuğu olmayan anne babalar vardır ama... 'Çocuğu olmama'yı; elinde olmayan sebeplerden dolayı değil de, işin başında, zaten çocuk olması imkansız bir birliktelikle şekillendirirseniz... O birlikteliğe 'Aile' denir mi?" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, "Kemal Bey’in devamındaki ifadesi de, LGBTİ ile ilgili hiçbir bilgisi olmadığı hissi veriyor.. Kemal Bey’in ifadesi şöyle: 'İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız.' 'İnsanların yaşama şekli' mi? 'İnsanların yaşama şeklinin siyasete alet edilmesi' mi? 'İnsanların özgürlüğü' mü? 'İnancı' mı? Sen ne diyorsun, Kemal Bey? Ne inancı, ne özgürlüğünden bahsediyorsun? Sana 'Aile yapısını bozar mı' diye soruluyor... LGBTİ, aile yapısını bozmuyorsa, özgürlük konusu ise... Buyursunlar, özgürce nasıl aileyi devam ettirebiliyorlar, anlatsınlar. Çocuğu nasıl yapıyorlar, yapabiliyorlar mı, izah etsinler... Çocuksuz birlikteliklerin, gayrı ahlaki ilişki boyutu ayrı olmak üzere... Aileyi zaten bitirdiğini biz söylüyoruz. Siz de söyleyin, 'Nasıl olur da çocuksuz birliktelikler, aileyi bitirmez?'" görüşünü savundu.