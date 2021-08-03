Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan Prof. Üstün Dökmen’e: Yaptığınız kılçıklıktır; bilmiyorsan, aciz isen, sus otur

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, orman yangınlarının çıkış nedeninden, söndürme çalışmalarındaki uçak ve helikopter tartışmalarına kadar bir çok konuda eleştiride bulunan ve “Ülkem yanıyor ben kendimi çok aciz hissediyorum” diyen Prof. Üstün Dökmen’e “Yaptığınız sırf kılçıklıktır. Bilmiyorsan, aciz isen, sus otur” dedi.

Karahasanoğlu, bugünkü yazasında AKP iktidarı döneminde ve öncesinde Türkiye’de çıkan orman yangınlarında kaç hektar ormanın yandığını kıyasladı.

DYP-SHP koalisyon hükümeti iktidarda olduğu 1994 yılında, 30 bin hektardan fazla bir ormanlık alanın yandığını öne süren Karahasanoğlu, Bülent Ecevit’in Başbakanlık koltuğunda oturduğu 2000 yılında ise bu miktarın 27 bin hektar olduğunu ifade etti.

“AK Parti’nin, MHP ile işbirliği yaparak TBMM’de çıkarttıkları Anayasa değişikliği ile başörtü yasağını kaldırmak istediği 2008 yılında, orman yangınları zirveye taşınmış.29 bin hektar alan sadece 2008 yılındaki orman yangınlarında kaybedilmiş” diyen Karahasanoğlu, yazısına şöyle devam etti:

“THK’nın ihaleyi kazanamadığı 2017 ve 2018 yıllarındaki yangınlarda kaybedilen orman alanı, 12 bin ve 6 bin hektar olarak kayıtlara geçmiş.

THK’nın bu işten sorumlu olduğu yıllarda 31 binlere dahi çıkılmış iken.

THK’nın sorumlu olmadığı yıllarda 6 binlere kadar inildi ise..

Siz nasıl, ‘THK’nın vazgeçilmezliği’ üzerinden, ahkam kesebilirsiniz ki?

Birçok kişiyle soracağım da.

Özellikle Prof. Üstün Dökmen’e sormak istiyorum.

‘Orman yangınları karşısında acizliğimizi gördüm’ diye söze başlayıp.

Sonra çaktırmadan ‘Uçaklarımız var mı, yok mu, bilmiyoruz’ ile bitirirseniz..

Yaptığınız sırf kılçıklıktır.

Bilmiyorsan, aciz isen, sus otur.

Bir yandan ‘Acizim, bilgisizim’ deyip, bir yandan da, cumhuriyet tarihinin en az yangınlarının yaşandığı yılların iktidarını suçlamak, hangi bilimsel kafanın ürünü olabilir ki?”

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