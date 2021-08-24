Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan İyi Partili Çıray'a: Yetkim olsa Çevik Bir’i çıkartır, seni cezaevine koyarım

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan ve 10,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda oturan İsmail Hakkı Karadayı'nın Özel Kalem Müdürü'nün, şu an Millî Savunma Bakanı görevini yürüten Hulusi Akar olduğunu hatırlatan İyi Partili Aytun Çıray’a “Benim bir yetkim olsa Çevik Bir’i çıkartır, seni cezaevine koyarım” dedi.

İyi Parti İzmir Milletvekili Çıray, 28 Şubat davasında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu isimlerin cezaevine girmesinin ardından sosyal medya hesabından "Özel Kalem Müdürü amirin her şeyidir. İsmail Hakkı Karadayı 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı olarak yargılandı, Özel Kalem Müdürü'nün Hulusi Akar olduğunu biliyor musunuz? demişti.

Karahasanoğlu, bugünkü “Dans et Aytun, dans et!” başlıklı yazısında Çıray’ın Bakan Akar’a “kin saçtığını” ve generalleri akladığını öne sürdü.

"Biz Hulusi Akar paşaya, itiraz getirmez iken 312 general davasına, Hulusi Akar’ın da vekaletini alanlar, şimdi ona hakaret ediyorlarsa sadece Milli Savunma Bakanlığı sebebi ile değil. 28 Şubat sürecindeki konumu sebebi ile de hakaret ediyorlarsa, burada sorun, Hulusi Akar’ın kendisinde değil, o darbeci zihniyetin kendisinde olduğu açıktır” diyen Karahasanoğlu, Çıray’ı darbecilikle suçlayıp algı ürettiğini öne sürdü.

O dönem atılan manşetleri hatırlatan Karahasanoğlu, özetle şöyle devam etti:

"Tilkilik olur da bu kadarı az bulunur.

Bir yandan darbecileri savunuyor.

Bir yandan Genel Başkanı Meral Akşener’i yağlı kazığa oturtma tehdidi yapanları savunuyor.

Bir yandan da, genel başkanını darıltmamaya çalışıyor..

Dans et Aytun.

Dans et.

Ama istediğin kadar kıvır. İstediğin kadar herkesi idare etmeye çalış.

Bu yolun sonu rezillik çukurundan başka bir yer değil..

Rezil oluyorsun.

Konuştukça daha beter rezil oluyorsun.

Hani şunları söylediğin noktada.

Benim bir yetkim olsa.

Çevik Bir’i çıkartır, seni cezaevine koyarım.”