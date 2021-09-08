Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan İBB Başkanı İmamoğlu'na “Sülün Osman” benzetmesi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) genel kurulunda suya, yüzde 15,62 zam yapılması teklifinin kabul edilmesiyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Sülün Osman” benzetmesinde bulundu.

İmamoğlu’na “Sülün Osman” olarak vasıflandırırken amacının hakaret değil, tespit olduğunu yazan Karahasanoğlu, “Adamın hayatı bu. Sürekli yalan söyleme. Sürekli tutmayacağı vaatlerde bulunma. ‘Nasıl olsa tutmayacağım’ diye düşünerek, uçuk sözler verme” diye yazdı.

Karahasanoğlu şöyle devam etti:

“‘Sülün Osman’ deyince. Siz tanıdınız onu. Yaptığı inşaatın önündeki belediye arsasını. ‘Bu da bizim yeşil alanımız” diye, daire satacağı müşterilere tanıtmış. Bu sebeple de, hakkında dolandırıcılık davası açılmış, ama ‘Siyasetçiye tezgah kuruldu’ derler düşüncesi ile. Hâkimlerin bir türlü karar veremediği dosyadan. En sonunda, aldattığı müşteriyi şikâyetten vazgeçirerek kurtulmaya çalışan Ekrem İmamoğlu’nu kastediyorum. Başkanı bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda.”

İSKİ tarihinde ilk defa “suya zam yapmak” için “olağanüstü toplantı” çağrısı yaşandığını belirten Karahasanoğlu aslında Haziran ayında zam yapılması düşünüldüğünü AK Parti ve MHP’li üyelerin çoğunluğu oluşturan oyları ile, Kasım ayında görüşülmek üzere, zam konusu ertelendiğini hatırlattı.

CHP’li yöneticilerin olağanüstü toplantı çağrısıyla dün İstanbul’da, suya yüzde 15 zam yapıldığını yazan Karahasanoğlu, “Seçime girerken, ‘AK Partili yönetimin israfından kesip, size suyu daha ucuza vereceğim’ demedi mi?” diye sordu, İmamoğlu’nun seçim vaatlerine yer verdi.

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