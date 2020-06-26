Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan 'Fatih Sultan Mehmet' portresi eleştirisi: Bırak kardeşim Londra'da kalsın, baksınlar korksunlar

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin National Gallery’nin 'Daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresini satın almasını değerlendirdiği yazısında, "İtalyan ressam Gentile Bellini’nin, çiziktirdiği bir resimi almış. Şimdi bu Ekrem Bey, İtalyan Gentile Bellini’nin resmine, tamı tamamına 6.500.000 TL saydırmış..

Yanlış okumadınız..Yazı ile yazalım.. Altı milyon beş yüz bin Türk Lirası bayılmış.. Hani babasının diktiği gökdelenlerden kazandığı para ile alır.. “Bize ne, kendi kazanmış, kendi harcıyor” deriz..

İstanbullunun tamı tamamına 6.5 milyon lirasını, Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi’ndeki bir resme veriyor, Bay Ekrem.. İsrafın kralı.. Savurganlığın dik alası.. Haramın en büyüğü.. Yolsuzluğun en rezili.." ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, İBB'nin İstanbullu'ya hizmek edecek hastanenin yolunu 'para yok' diye yapmadığını belirterek, "Türkiye’den, 6.5 milyon lirayı elin gavuruna yollamanın anlamı ne? Bir de utanmadan, “Londra’da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık!” diye, büyük bir iş başarmış gibi ahkam kesiyor..

Bırak kardeşim, bırak Fatih’in resmi, Londra’da kalsın.. Onlar baksınlar, İstanbul’u fetheden Fatih’i resmine.. Baksınlar baksınlar, korksunlar.. Bir Fatih daha gelir mi diye endişelensinler.. Ne yapacağız biz, Fatih’in resmini.. Onlar çizecekler.. Biz parayı bayılıp, alacağız.. Bir tane daha çizseler.." diye yazdı.

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