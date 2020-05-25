Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan adalet sistemi eleştirisi: Memleketin kanunları maalesef böyle

Yen, Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İzmir’de geçen hafta cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının çalışmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımından dolayı ‘Halk-ı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ iddiasıyla tutuklanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'i eleştirdi. “Tutuklanan o CHP’linin 6 ay/3 yıl cezaevinde kalacağını falan sanmayın. Birkaç gün içinde, bilemediniz ilk duruşmada, zaten tahliye olacak” diyen Karahasanoğlu, “Memleketin kanunları maalesef böyle” eleştirisinde bulundu.

Karahasanoğlu sözlerinin devamında da, “Ama en azından kanun yeterince ceza vermese bile bu ülkenin huzuru için böyle saçmalıklara imza atanlara, destek verenlere, herkesin bir kınama yapması gerekmez mi? Bu kınamada samimi olunması gerekmez mi?” sözlerini kaydetti.

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