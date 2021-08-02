Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu, Manavgat'taki orman yangınında çiftliği yanan Tuğba Özay ile ilgili haberlerini savundu

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, kendi internet sitelerinin, manken Tuğba Özay’ın Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangında çiftliğinin yanması ile ilgili “Özendiği teröristler baldır bacak pozlarıyla aldığı çiftliğini yaktı! İşte Tuğba Özay'ın gerçek yüzü” atması nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.

“Bizim mahalleden görünen bir kısım kişi de, ‘Canım Akit’in yaptığı da …’” dediğini aktaran Karahasanoğlu, “Sonra, solcuların etmedikleri saygısızlıkları, bize reva görürler” dedi.

Eski BOTAŞ Genel Müdürü’nün haberle ilgili “Ne iğrenç bir habercilik. Müslümanlık bu değil ey insanlar. Sakın bu gazeteyi ....” paylaşımı yaptığını yazan Karahasaoğlu,

“Tek sermayesi, ‘Vücudunu teşhir etmek’ olan bir bayan, çiftlik sahibi olmuş. yeniakit.com.tr de, bu bayanın bu yönünü belirterek, kendisini haber yapmış.

Evet, sosyetede o işe, ‘mankenlik’ deniliyor.

Hatta sosyal medyadaki bazı eleştirilerde, ‘niye farklı ifadeler kullanıyorsunuz, şuna manken desenize’ diyorlar. Ne kadar uyanıklar, görüyor musunuz. Eleştirel bir haber yaparken bile, bayanı övmemizi istiyorlar” dedi.

“’Yangından zor duruma düşmüş birisine, eleştirel haber yapılır mı’ eleştirisi de vardı sosyal medyada” diyen Karahasanoğlu,

“Maddi gerçeklikle uyumsuz da olsa, belki de en haklı gibi görünen eleştiri de bu idi.

Gerçekten bir insanın canına yönelik bir tehlike var ise.

Kim olursa olsun.

Kişinin yardım talebine karşılık verilmeli, elinizden gelen ne var ise yapılmalı. Yardım talebi üzerinden kendisine hiçbir eleştiri getirilmemeli” diye yazdı.

Karahasanoğlu, özetle yazasına şöyle devam etti:

Hatta bazıları, hakarete varan ifadelerle, hadlerini de aşıyorlar..

Hani sorsam, 'yeniakit.com.tr’nin üslubunu beğenmemişsiniz. ‘Bu üslup doğru değil’ demişsiniz. Affedersiniz, sizin üslubunuz ne böyle? Bu üslup, çok mu doğru? Yoksa laikçi birisine yapıldığı için ona sahip çıkıyorsunuz, ama dindar kimlikli akit’e sıra gelince, zemberiği boşaltma ihtiyacı mı hissediyorsunuz?” diye..

Verebilecekleri bir cevap yok.

Çünkü yeniakit.com.tr’nin hedef tahtasına konulmak istenilen başlığında, maddi gerçeklikle uyumsuz hiçbir gerçek dışılık yok.

Maddi gerçekliğe uyumlu, fakat biraz argoya kaçan ifade üzerinden yeniakit.com.tr’ye saldıranların üslubu ise, resmen hakaret içerikli.

Hani şikayetçi olsak, ceza almaktan kurtulması imkansız..

Tam da o derece.

Öyle ise, burada bir samimiyetsizlik, bir eziklik hissi, laikçi kesimin baskısı altında komplekse girme duygusunun öne çıktığını görmek, hiç de zor olmasa gerek.

Bir bayan, vücudunu açarak para kazanacak.. Kadınlık değerini ayaklar altına alacak..

Havadan kolayca kazandığı çok büyük paraların bir kısmını çiftliğe yatıracak.

Sonra da..

Bu çiftlikten hayır bekleyecek..

Bizim de bu bakış açısına alkış tutmamız istenecek.

Bizim kamusal görevimiz, 'ahlaki değerlerin yozlaştırılması' yolunda kim ne yapıyorsa, onu deşifre etmektir."

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