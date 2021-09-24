Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un “Barınamıyoruz” eylemlerine katılanlarla ilgili açıklamasına tek itirazım var

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un yurt sorunu nedeniyle eylem yapan üniversite öğrencileriyle ilgili açıklamasına tek itirazının bulunduğunu belirterek "Bu tür resmi açıklamaların, sosyal medya hesaplarından değil. Bakanlığın resmi sitesinden yapılması. Aksi tavır, sosyal medyanın güçlenmesini, yaygınlaşmasını, hatta resmileşmesini sağlıyor" dedi.

TIKLAYIN - İçişleri Bakan Yardımcısı: “Barınamıyoruz” eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok

Karahasanoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un yurt sorunu nedeniyle eylem yapan üniversite öğrencileriyle ilgili “Eylemlere katılanların barınma sıkıntısı yok” açıklamasıyla son günlerin en önemli tartışma konusuna açıklık getirdiğini belirterek “Gerçekleri, anlayamayanlar için de tane tane anlattı. Tek itirazım var. Bu tür resmi açıklamaların, sosyal medya hesaplarından değil. Bakanlığın resmi sitesinden yapılması. Aksi tavır, sosyal medyanın güçlenmesini, yaygınlaşmasını, hatta resmileşmesini sağlıyor” dedi.

Sosyal medya ile ilgili belirsizliklerin sürdüğünü yazan Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Sosyal medya hesaplarında suç işleyenlerin, savcılık tarafından kimliğini tespite yararlı bilgileri istendiğinde cevap vermeyen. ‘Biz ABD’de kurulu şirketiz. Bizim bulunduğumuz ülkede cezai yaptırımı olmayan suçlarda, size bilgi veremeyiz’ gibi, hukuk dışı ve suç şüphelilerini koruyucu bir platform. Hatta derinlemesine düşünürseniz.. Adeta savcının takipsizlik kararını. 'Facebook, Twitter, Instagram veriyor' diyebilirsiniz. Savcı, ‘Şüphelinin atfedilen suçu işlediğine dair, sosyal medya hesabının bulunduğu şirkete yazılan tezkere olumsuz cevaplandırıldığından, ilgili kişi hakkında yapılan şikayet hakkında kovuşturmama kararı verilmesine’ diyor, dosyayı kapatıyor. Dolayısı ile.. Resmi kurumları ile. Resmi unvanı olan kişileri ile. Ülkesini seven, vatanını seven herkesin.. Sosyal medya hesaplarını kullanıyor olsalar bile.. Mümkün olduğu nispette, onları yaygınlaştıracak, onların reklamını yapacak şekildeki uygulamalardan kaçınmaları gerekir."

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