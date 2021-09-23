İçişleri Bakan Yardımcısı: “Barınamıyoruz” eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, artan kira fiyatları ve yurt sıkıntısı nedeniyle eylem yapan öğrencilere ilişkin olarak, "İstanbul’da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok" açıklamasını yaptı.

Ersoy Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon... Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul’da “Barınamıyoruz” eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok" ifadesini kullandı.

Ersoy şunları kaydetti:

"İstanbul Kadıköy’de 19 Eylül’de başlayan başlayan, daha sonra Beşiktaş Bakırköy’de devam eden “Barınamıyoruz” ve “Yurtsuzlar” adı altında gerçekleşen eylemlere 127 şahsın katıldığı tespit edildi.

Bu şahıslardan: 73 öğrencinin İstanbul’da ikâmet ettiği ver herhangi bir barınma problemi olmadığı, 12 öğrencinin ikâmet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikâmet ettiği tespit edildi.

8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumu’nda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da akademisyen olduğu belirlendi. Eyleme katılan 127 şahıstan; 4 öğrencinin KYK kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi."

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