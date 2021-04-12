Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Emekli amiraller serbest bırakılsın fakat şu sorular da sorulsun

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 'Montrö bildirisi'nin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli amirallere ilişkin olarak, "Gözaltında tutuldukları süreler bir cezaya dönüşmemesi için savcılarımız, amirallerin ifadelerini hızlıca alsınlar. Gerekiyorsa, yine yargılanmaları için iddianame hazırlansın ama serbest bırakılsınlar" dedi.

Karahasanoğlu, "Fakaaat, şu sorular da, amirallere sorulsun" diyerek şunları sıraladı:

"Bakalım, o bildiriyi imzalarken estirdikleri rüzgardaki gibi, gerçekten Boğazlar konusunu iyi biliyorlar mı?

Bildirideki tespitleri, gerçekten bir altyapıya sahip olarak mı, yoksa birilerinin kulaklarına üflemeleri neticesinde mi yaptılar?

Mesela ben merak ediyorum, “Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö” tespitini yaparlarken, Boğazların daha eski sözleşmelerdeki statüsünü gerçekten biliyorlar mı?

“Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran” derken, daha önceki sözleşmelerde Boğazların durumunu biliyorlar mı?

Mesela savcılar, bu amirallere sormalı: “Osmanlı ordusunun terhis kararıdır” denilen, hepimizin eleştirdiği Mondros Mütarekesinde, Boğazların statüsü ne idi?"

Karahasanoğlu, "Boğazlar açısından bugünden farklı ve daha aleyhimize ne vardı, o mütarekede. Veya padişahın kabul etmediği ve hiçbir zaman yürürlüğe girmeyen, ama yabancı devletlerin büyük bir iştahla Osmanlı’yı yemek masasına koyduklarını gösteren Sevr Antlaşması’nda, Boğazlarla ilgili maddelerde ne yazıyordu. Amiraller bakalım, bunları bilecekler mi? Veya şu soruyu da sormalı, savcılarımız: “Lozan tartışmasız bir zafer ise. Lozan’daki Boğazlar sözleşmesindeki maddeleri değiştiren Montrö’yü, yeniden nasıl bir zafer olarak ilan ediyorsunuz?” görüşünü savundu.

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