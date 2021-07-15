Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: CHP’liler de, darbeden dolayı yargılanmalılar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü “FETÖ’ye sahip çıkan CHP de darbeden sorumlu” başlıklı yazısında, 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi nedeniyle, emniyetçilerin, hakimler ve savcıların bürokratların yargılandığını belirterek “ On beş Temmuz hain darbe girişimine giderken, FETÖ’ye ölümüne destek veren CHP’liler yargılanıyor mu? “ diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık, şimdi toparlandık” açıklamasına, CHP’li Faik Öztrak’ın “Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir” yanıtını verdiğini yazan Karahasanoğlu, “Bizim de hatırlatmamız gerekmez mi:

‘Erdoğan aldandığını anlayıp, ‘bunların inlerine gireceğiz’ dediği andan sonra da uyanmayanlara ne diyelim? Yoksa siz aldanmadınız, onlarla birlikte iş mi kotarıyordunuz?’ 17 Aralık 2013’ten, 15 Temmuz 2016’ya giden yolda, yaşanan şu gelişmelerde hep FETÖ’cülerden yana tavır alanlar, aslında 15 Temmuz darbe girişiminden de sorumlu değiller midir? FETÖ’nün dershane tezgahının ortadan kaldırma girişiminde CHP’nin 'dershaneler kapatılamaz' söylemini kenara koyalım” diye yazdı.

Darbe girişiminin ardından el konulan basın gruplarına CHP’lilerin dayanışma ziyaretinde bulunduğunu yazan Karahasanoğlu, bu ziyaretlerin destek anlamına geldiğini öne sürerek yazısına özetle şöyle devam etti:

Siz bir terör örgütü iseniz.

Siyasetçilerden, bürokrasiden, askeriyeden, emniyetten, yargıdan size gelen her destek, aslında bir sonraki terörist eyleminiz için sizi cesaretlendirmiş olmaz mı?

Darbeci generalleri cesaretlendiren, darbe yapıldığı takdirde arkalarında duracak bir ana muhalefet partisi olduğunu tavırları ile ispatlayan CHP’liler de, darbeden dolayı yargılanmalılar..”

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