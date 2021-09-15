Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Ali Babacan, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün acaba geçmişlerinden utanacaklar mı?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Yargıtay binasının açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ettiği duaya Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın cübbesiyle eşlik etmesinin ardından başlayan tartışmalarla ilgili CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partili siyasetçilerin açıklamalarını değerlendirdi. Karahasanoğlu, "Eşi başörtülü Ali Babacan, babasından Milli Görüş dersleri aldığını söyleyen Sadullah Ergin. Sakalı ile bakanlık koltuğuna oturan Nihat Ergün. Acaba geçmişlerinden utanacaklar mı?" diye sordu.

Diyanet üzerinden tartışmaların devam ettiğini yazan Karahasanoğlu, açılışa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili direkt kendisinin açıklama yapmadığını, partiye yakın olduğunu belirtiği televizyon ve gazetelerin “Yargıtay’ın açılışında Diyanet İşleri Başkanı’nın dua edemeyeceğini “ söylediklerini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirten Karahasanoğlu, Akşener’in de dualı açılışa karşı olduğunu öne sürdü.

Yeniçağ’ın dünkü karikatür bölümünde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tahkir edilecek bir görüntü ile çizildiğini ifade eden Karahasanoğlu, Saadet Partisi’nin bu konuda “korkak politika” yürüttüğünü belirterek özetle yazısına şöyle devam etti:

"DEVA Partisi, Diyanet İşleri Başkanı’nın Yargıtay açılışındaki duasına karşı çıkan CHP kafasına tek eleştiri getirmiyor.

‘Kimi eleştireceğimi size soracak değilim’ diyebilirler.

Eşi başörtülü Ali Babacan, babasından Milli Görüş dersleri aldığını söyleyen Sadullah Ergin. Sakalı ile bakanlık koltuğuna oturan Nihat Ergün..

Acaba geçmişlerinden utanacaklar mı?

“Biz nerelere savrulduk, dua karşıtlığı yapanlarla birlikte hareket etmek, bizim ne kendimize, ne ailemize yakışmazdı. Biz bu duruma nasıl düştük” diyebilecekler mi?

Veee.

Gelecek Partisi “dua” konusunda ne düşünüyor.

Birilerinin, ‘Davutoğlu hoca şöyledir’, ‘Ahmet hoca böyledir’ diye şişirdikleri adam, sırtında yumurta küfesi olan Tayyip Erdoğan’ın o dualı açılışı organize ettiği bir Türkiye’de, CHP’lilerin karşıtlığını da göz önünde tutarak bakalım, ne diyor?"