Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü, İBB'nin 'askıda fatura' uygulamasını 'din istismarı' olarak değerlendirdi, "taktik" dedi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve başlattığı askıda fatura uygulamasını hedef aldı. Uygulamaya yönelik yapılan siber saldırıya ilişkin görüşlerini bugünkü köşesinde yazan Karahasanoğlu, "Yeni güzel taktik bu askıda fatura. Din istismarı şahane: 'Veren el, alan eli görmeyecek' Onlar 'veren el'i görüyorlar da.." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Askıda Fatura uygulamasının ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı siber saldırı gerçekleştiğini duyumuş ve ''Yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık'' demişti.

Karahasanoğlu, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Veren el, alan eli görmeyeceği için Hz. Peygamberin hadisini bile istismar etmek istedikleri için 'Veren el'in verdiğinin, kime gittiğini göstermiyorlar. Biz ipuçlarından yola çıkarak, oynanan oyunu seziyoruz. '950 TL’lik su faturası mı olur' deyince '990 TL’lik doğalgaz faturası mı olur' deyince hemen sabahın köründe açıklama yapıyorlar: 'Askıda fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurtdışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık.'

Diyeceksiniz ki “Yurt içinde sorun yokmuş." Bu işin tezgâhı. Saldırı olmuş mu? Olmuş. Öyle diyorlar. Yarın usûlsüzlükler ortaya çıktığında..

Diyecekler ki “Biz yurtdışına kapatmıştık ya.. O an farkedememişiz.. Biz farkedene kadar, şu kadar para da uçuvermiş!” O kadar mı? Evet o kadar.

Hatta daha fazlası. Karşımızdaki adam, ayak üstü on yalanı gözünü kırpmadan söyleyebilecek bir kişi.. “Garibanın yanındayız” deyip “Garibanların faturalarını ödemek ister misiniz” deyip 980 TL’lik binlerce faturayı önümüze koyup, “Seç istediğini” diyebilen bir tip. “950 TL’lik su faturası” olur da “Askıda maaş” olmaz mı? Bir sonraki adım “Askıda daire” ile kendini yenileyecek. “CHP’lileri ev sahibi yapma” numarası ile karşımıza çıkacak. Yetmez... Yılmaz Özdil’e 2500 TL’lik nutuk ile yapılan organizasyon sonrasında edindirilen villa benzeri villalar için. Saf hayırseverlere çağrı yapılabilinir.

“Askıda villa...”

“Askıda Ferrari..”

“Askıda uçak...”

Askıda...

Bu işin sonu yok...

Yazının tamamını okumak için tıklayın.