Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: HDP biliyor ki CHP’nin ve İyi Parti’nin Erdoğan’ı devirme hırsı, iki partinin de gözlerini bürümüş durumda

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, HDP, CHP ve İyi Parti’yi hedef aldığı bugünkü yazısında, HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun imzası bulunan “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!” başlıklı açıklamasının “CHP+İP ile girdikleri ittifakın şımarıklığından” olduğu görüşünü ifade etti.

“HDP biliyor ki, CHP’nin ve iyi Parti’nin Erdoğan’ı devirme hırsı, iki partinin de gözlerini bürümüş durumda” diyen Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"Erdoğan’ı devirmek için ise, CHP+İP’in oyları yetmiyor. Mutlaka ve mutlaka, HDP’nin de bu ittifaka destek vermesi gerekiyor. Bu destekle birlikte, % 45’lere çıkabiliyor ve kendilerini rakip olabilme konusunda birazcık şanslı addediyorlar. İşte % 45’lere çıkabilmek için bile HDP’ye ihtiyaç duyan CHP+İP, bu desteği alabilmek uğruna, TBMM’de tek başına kalma uğruna, Biden’ı protesto bildirisine katılmayan partiye taviz üzerine taviz veriyorlar. HDP de bulunmaz bir fırsatın eline geçtiğinin bilincinde olarak, şımarıyor da şımarıyor.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.