Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Hangi geri zekalı, 5 milyon TL verip aldığı portreyi hiçbir menfaati olmaksızın, getirip İBB'ye bağış yapar?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı, Londra'da açık artırmayla satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin alıcısı tarafından belediyeye bağışlanacağı haberine ilişkin olarak, “Dört dörtlük Sülün Osman operasyonu” dedi.

"Kanuni portresini bağışlayana hangi ihale verildi?" başlıklı yazısında, “16. - 17. yüzyıla ait yeni keşfedilmiş Kanuni Sultan Süleyman tablosu diye takdim edilen 5 milyonluk yurtdışına para transferinin merkezindeki satıcı kim? Bir FETÖ’cü vakıf mı? Fatih portresini satan da aynı kişi mi? Kanunu portresini satın alan kişi kim? İBB’de hangi ihaleleri alıyor? Satın alıp bağışladığı portre karşılığında, hangi ihalelerin, kendisine verilme taahhüdü yapıldı?” sorularını yönelten Karahasanoğlu, devamında şunları kaydetti:

"Kusura bakmayın. Karşımızdaki kişi, “Şeffaflık, ihalelerin canlı yayında İstabullullara izlettirileceği” sözü vermiş ise. Ben bu soruları sorarım. Kimse, aklımızla alay etmesin. Bu devirde, hangi aptal, avuç içinden biraz büyük bir portreye 5 milyon TL verir? Hangi geri zekalı, 5 milyon TL verip aldığı portreyi, hiçbir menfaati olmaksızın, getirip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağış yapar? Ekrem İmamoğlu’nun “Biz kazandırdık” diye şov yaptığı bir konuda, hangi şapşal, ‘Benim ismim gizli tutulsun. Ben hayır yapmış oldum’ der. İBB’ye bağışlanan, hayır olmadığı apaçık ortada bir bağışı, yapan manyak, niye saklar?

Müzayedeye katılmak bile, kara para aklama amaçlı değilse, “hava atma” operasyonundan başka bir şey değil iken, sırf “Londra’daki müzayedeye katıldım. Orda eski eserlerden birkaç parça aldım” demek için, malum sosyetenin deli divane olduğu bir konjonktürde bu gizemin arkasında ne yatıyor?"

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