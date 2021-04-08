Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Hamzaçebi’nin şikayeti sonrasında, dün itibari ile bana 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin özel görüntülerini haberleştiren Sabah gazetesi muhabirinin haberine internet sitelerinde yayımladıkları gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını yazdı.

“’Ne alaka? Senin günlük yazıların var. Gazetenin sorumlu müdürlüğü görevin var. Ama internetten niye sen ceza alıyorsun ki, Ali bey?’ diyeceksiniz. Ben de 5 yıldır, mahkemeye onu anlatmaya çalışıyordum zaten” diyen Karahasanoğlu, devamında şunları kaydetti:

Geçen yıl, pandemi diyerek, duruşma yapılmadığı dönemde, Hayal Öztürk isimli Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi hanım, sanıkların haberi olmaksızın, kendi kendine duruşma açıp, mahkumiyet kararı vermişti. “Burası muz cumhuriyeti mi? Sanığın haberi olmadan duruşma açılır mı? Belirlenen duruşma gününden önce duruşma yapılır mı?” dedik, itiraz ettik.

Gündemin yoğunluğu içinde, okuyucuları da rahatsız etmemek için, hukuk skandalı kararının haberini bile yapmadık. “İnsani bir hata olabilir.. İfşa ederek, yargıya güveni, bir de biz zedelemeyelim” dedik. Ama o ne? İnternet sitesinin sorumlusu olmadığıma dair, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan resmi yazı gelmiş olmasına rağmen. Önce duruşma savcısı Ömer Aksoy beyefendi, “Cezalandırılsın. Sanık istediği kadar, ‘İnternetteki yayından içerik sağlayıcı sorumludur. Gazetenin sorumlu müdürü sorumlu değildir’ savunması yapsın.. CHP’li milletvekili ceza istemişse, kanuna bakmaya gerek yok.. Ben de CHP milletvekiline katılıyorum” edası ile.

“CHP’li milletvekilinin bir kadınla ilişkisini ifşa, özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Adamcağızın özel hayatından size ne? Ceza verilsin” talebinde bulunuyor. Dün de hakime hanım “Gazetenin sorumlu müdürü, internet sitesindeki haberden sorumlu tutulamaz” savunmamızı, onlarca içtihad sunarak ispatlamamıza rağmen, 1 yıl 8 ay hapis cezasını bastırıyor.

Hani ne deniyordu.

“İyisiniz iyisiniz. Erdoğan’ın yandaşları..”

İyi miyiz, bir daha söyler misiniz?

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