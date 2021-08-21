Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Eli kanlı terörist tiplemesini en çok Yeniçağ’ın patronu Ahmet Çelik hakkediyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Yeniçağ gazetesinin dünkü sayısının ilk sayfasında yer alan Taliban karikatürü üzerinden Yeniçağ imtiyaz sahibi ve İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’i hedef aldı. Karahadanoğlu, “Eli kanlı terörist tiplemesini en çok kim hakkediyor, biliyor musun, Yeniçağ’ın patronu Ahmet Çelik” diye yazdı.

Karahasanoğlu, “Üç gün önce ziyaret edip, destek açıklaması yaptığın, Merdan Yanardağ. Bu adam değil mi ki, PKK’nın Özgür Gündem isimli yayın organının, genel yayın yönetmenliğini yaptı. Bu adam, elinden kan damlayan tiplemesine en çok layık olan kişi değil mi? Sen ona gidip, destek ver. Sonra dön, Tayyip Erdoğan’a, onun üzerinden Şeriata, İslam’a saygısızlık eden karikatürü gazetende bas. Böyle olur. HDP ile ittifak yapan İyi Parti’nin, çakma milliyetçileri” ifadelerini kullandı.

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