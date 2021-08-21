T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Eli kanlı terörist tiplemesini en çok Yeniçağ’ın patronu Ahmet Çelik hakkediyor

21 Ağustos 2021 09:18

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Yeniçağ gazetesinin dünkü sayısının ilk sayfasında yer alan Taliban karikatürü üzerinden Yeniçağ imtiyaz sahibi ve İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’i hedef aldı. Karahadanoğlu, “Eli kanlı terörist tiplemesini en çok kim hakkediyor, biliyor musun, Yeniçağ’ın patronu Ahmet Çelik” diye yazdı.

Karahasanoğlu, “Üç gün önce ziyaret edip, destek açıklaması yaptığın, Merdan Yanardağ. Bu adam değil mi ki, PKK’nın Özgür Gündem isimli yayın organının, genel yayın yönetmenliğini yaptı. Bu adam, elinden kan damlayan tiplemesine en çok layık olan kişi değil mi? Sen ona gidip, destek ver. Sonra dön, Tayyip Erdoğan’a, onun üzerinden Şeriata, İslam’a saygısızlık eden karikatürü gazetende bas. Böyle olur. HDP ile ittifak yapan İyi Parti’nin, çakma milliyetçileri” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Ali KarahasanoğluAhmet Çelikiyi partikarikatüryeniçağşeriat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24