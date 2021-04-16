Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Dün Türkiye’de, yeni bir 'one minute' yaşanmıştır

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'in kıta sahanlığı, adaların silahlandırılması ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetler konusunda atışmasına ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan Dışişleri Bakanı’na verdiği cevaplar, tüm Türkiye’nin yüreğini soğuttu.. Küstahların, arkalarına şu devleti, bu devleti aldıklarını sanarak yaptıkları iğnelemelere eyvallah etmeyeceğimiz, canlı yayında, tüm dünyaya gösterildi..." dedi.

Karahasanoğlu, "Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ne güvenmemesi gerektiğini hatırlatan cümleleri, AK Parti’nin bir bakanından başka, kimsenin cesaret edebileceği bir çıkış değildi Sorunları konuşarak halledelim, eyvallah. Ama 'Konuşarak halledelim' derken, kirli ittifaklarla karşımıza çıkarsanız. Bir yandan Mısır ile, olmadı İsrail ile.. Olmadı İtalya ile anlaşmalar yaparak, Türkiye’ye sıkıştırmaya kalkışırsanız. Bir de bunu utanmadan savunmaya kalkarsanız. Diplomasi falan demez. Yeni Türkiye’nin Dışişleri Bakanı da, yüzünüze karşı, 'İçinde göçmenler olan botları batırmak için nasıl saldırdığınızı biliyoruz' der. Dünyanın tamamına rezil olursunuz. Hem kendinizi rezil edersiniz. Hem de sizi destekleyen Avrupa ülkelerini rezil edersiniz" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, yazısında "Dün Türkiye’de, yeni bir 'One minute' yaşanmıştır. O boyutta olmasa bile. Muhatabınız Yunanistan, İsrail ile kıyaslanamayacak kadar sıradan bir ülke de olsa. Sonuçta Dışişleri Bakanı’mız Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünkü çıkışı da, tarihe geçecek bir başkaldırıdır. Bu başkaldırının arkasında da, güçlü Türkiye vardır. Kim ne derse desin... İflas eden değil.. Büyüyen, gelişen Türkiye vardır" görüşünü savundu.

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