Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: "Diktatörlük" muhabbeti yapanlara karşı nasıl aciz kalıyoruz, şaşıyorum

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Biz bugün, canlı tanığı olduğumuz gerçekler karşısında, 'diktatörlük' muhabbeti yapanlara karşı nasıl aciz kalıyoruz, şaşıyorum.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "İki lafın birisinde, 'Diktatörlükle yönetiliyoruz' diyorlar.. 'Yasama, yürütme, yargı tek kişiye bağlandı. böyle bir hukuk devleti olmaz. Bu diktatörlüktür' diyorlar.. 'Her şey Tayyip Erdoğan’ın iki dudağı arasından çıkacak lafa bakıyor. Her şey ondan soruluyor.'Üniversite onun elinde. Emniyet onun elinde. Yargı onun elinde, sağlık onun elinde 'Yeter ya.. Yeter' diye isyanları oynuyorlar.. Hani birkaç yıl sonra, bugünlerden bahsedecek olanlar, yeni nesle masal tadında bu söylemlerle sohbetler yapabilirler de..." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Biz bugün, canlı tanığı olduğumuz gerçekler karşısında, 'diktatörlük' muhabbeti yapanlara karşı nasıl aciz kalıyoruz, şaşıyorum.. Bakın, diktatörlükle yönetildiğimizi iddia ettikleri Türkiye’den, kısa kısa aktarımlar yapayım.. 'Bir varmış bir yokmuş çocuklar.. 21. asrın başında iktidara gelen Tayyip Erdoğan yıllarca bu ülkeyi tek başına yönetti.' Neyi gizlemiş oluyorlar? Erdoğan’ın, rakipleri ile birlikte girdiği seçimde başarılı olup, iktidara geldiğini ve zamanında yapılan seçimlerle her defasında tekrar tekrar kazanarak iktidarda kaldığını gizlemiş oluyor.." ifadesini kullandı.