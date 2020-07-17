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Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Danıştay'ın Ayasofya kararı umudumu artırdı, aynı şekilde beklentimiz CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinde

17 Temmuz 2020 13:12

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Danıştay'ın Ayasofya'ya ibadete açma kararıyla  ‘hukuk devleti’ne geçiş yolunda, umudunu arttırdığını belirterek, "Aynı şekilde beklentimiz CHP’nin, İş Bankası’ndaki hisselerinde de" düşüncesini dile getirdi. 

Karahasanoğlu, "Gerekirse önce idarenin bir karar alması.. Sonrasında da yargının, bu kararı hukuka uygun bulmasıdır.Veya sivil toplum kuruluşlarının açacağı bir dava ile.. M. Kemal’e ait vasiyetin, iptalinin sağlanmasıdır..Hukuk devleti olmaya niyetimiz var ise mahalle kahvesinde bile savunulamayacak kadar hukuk dışı kararlara, yargı kurumlarından icazet verdirmemeliyiz" ifadesini kullandı. 

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