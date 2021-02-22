Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: “Damat istifa” diye tepinenler, şimdi kalkmışlar, “Niye istifa etti” diye soruyor; istifa etti, daha ne istiyorsunuz?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP’nin açtığı “Damat nerede? 128 milyara ne oldu?” kampanyasına ilişkin olarak, "Damat istifa' diye tepinenler, şimdi kalkmışlar, 'Niye istifa etti' diye soruyor; istifa etti, daha ne istiyorsunuz?" yorumunu yaptı.

Karahasanoğlu yazısında, "Kara propagandanın mimarı CHP, bakın ne diyor: 'Berat Albayrak neden istifa etti? Bakan Albayrak’ı kimler susturuyor?' Utanmazlara bakın.. Düne kadar, 'Damat istifa' diye ter ter tepinenler, şimdi kalkmışlar, 'Niye istifa etti' diye soruyorlar.. Hatta bununla da yetinmiyorlar, 'Albayrak niye konuşmuyor' diye algı oluşturuyorlar.. İstifayı isteyen siz değil miydiniz? Sizdiniz. İstifa etti, daha ne istiyorsunuz?" ifadesini kullandı.