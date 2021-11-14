Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Cumhurbaşkanlığı sistemini ölümüne savunan birisi değilim

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Peşinen söylemeliyim.. Cumhurbaşkanlığı sistemini ölümüne savunan birisi değilim. Parlamenter sistem de.. Cumhurbaşkanlığı sistemi de.. Allah’ın kesin bir emri değil. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminden yana tavır açıklamış olsa da.. Sonuçta halka soruldu.. Halka sorulduktan sonra, benim de fikrim “Her ikisi de mümkün” şeklinde olduğuna göre.. Tercihim, kıl payı.. Cumhurbaşkanlığı sisteminden yana." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısında, "Ama..Kıl payı tercihim cumhurbaşkanlığı sisteminden yana olsa da.. Milli Görüş çizgisinden birisi çıkıp da, “Parlamenter sistem daha iyi. Ona geçmemiz lazım. Onun için de CHP ile ittifak yapıyoruz, HDP ile ittifak yapıyoruz, İyi Parti ile ittifak yapıyoruz” derse.. Bunun için de CHP’ye rağmen Ayasofya’yı açma iradesini gösteren, HDP’ye rağmen Taksim’e cami yapma iradesini gösteren Tayyip Erdoğan’ı devirmeye kalkarsa.. “Size vebal olarak, bu yeter de artar” derim.Temel Karamollaoğlu’na da bunu derim. Mustafa Kamalak’a da derim.. SP’nin genel başkan yardımcılarından kim aynı şeyi söylerse.. Hepsine aynı hatırlatmayı yaparım. “Cumhurbaşkanlığı sistemi mi, parlamenter sistem mi” tartışmasında, Erbakan Hoca’nın görüşlerini hatırlatmaya da, hiç ihtiyaç duymam.." ifadesini kullandı.