Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: CHP’nin 'cici çocuk' olduğuna, bizim de inanmamızı istiyorlar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Son yıllarda CHP öyle yumuşaklaştı ki eski gaddar söylemlerinden uzaklaşır gibi öyle tavırlar sergiledi ki... Muhafazakâr partilerin hemen hepsi sıraya girdi" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Saadet Partisi’nden başlayın... Yeni kurulan partilere kadar.Gelecek Partisi’ne, Deva Partisi’ne kadar... 'Ne yani, insanlar değişemez mi? Söylemler değişemez mi? Eski yıllarda yasakçı bir söylem sahibi olan parti, şimdi özgürlükçü olamaz mı?' algı operasyonu ile, CHP’nin 'cici çocuk' olduğuna, bizim de inanmamızı istiyorlar.. CHP’nin 'cici çocuk' olmasının bize bir zararı yok.. Ama gerçekte karşımızda 'cici çocuk' mu var?" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Yoksa yeni bir şeytanlıkla karşı karşıya mıyız, bunu sorgulamak da bizim hakkımız..Akit TV’ye RTÜK’ün verdiği ceza üzerinden, CHP’nin eski söylemini terkedip terketmediğine bir bakalım..CHP ne diyor? Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Artık bizim başörtü yasağı lehine bir söylemimiz olmayacak. Yasakçılıkta ısrar eden arkadaşlarla yolumuzu da ayıracağız!' Öyle mi, öyle... Buyrun o zaman, başörtü yasakçılığı ile meşhur bir adama kazandırılan mevkiyi CHP yönetimi bize izah etsin.. AK Parti’nin dindar insanlara sahip çıkması üzerinden suçlamaya kalkan adamların onurlandırılmasına, CHP genel merkezi bir açıklama getirsin" ifadesini kullandı.

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