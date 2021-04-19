Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: CHP'nin 128 milyar dolar üzerinden attığı yalana kimse inanmıyor, tereddüt duyan bile yok

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP'nin Merkez Bankası'nın "eridiğini" söylediği rezervler için başlattığı "128 milyar nerede kampanyasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Sabah kalkıyoruz, '128 milyar dolar nerede' yalanını dinliyoruz. Akşam yatıyoruz, '128 milyar dolar nerede?' sorusu ile uyuyoruz. Soruyu soranlar, dürüst insanlar olsa. İnsanlar bu kadar, 'ha ha anlat sen' modunda, dinler mi bu kadar büyük miktardaki paranın akıbetini dillendiren soruyu? Herkes biliyor ki, CHP’nin klasik hale gelmiş yalanlarından birisi bu. Küçücük bir tereddüt duyan bile yok" dedi.

Karahasanoğlu, yazısında "Düne kadar söyledikleri yalanlar bilindiği için. Şimdi 128 milyar dolar üzerinden attıkları yalana da, hiç kimse inanmıyor. Kim nasıl inansın? Bunlar değil miydi, 'Başörtü, laik cumhuriyete karşı bir başkaldırıdır, izin verilemez' diyenler. Ne oldu, bugünlerde böyle bir söylemi sürdürebiliyorlar mı? Hayır. Şimdi ne diyorlar? 'Başörtü yasağı bizim sayemizde kalktı' diyorlar. Yalanları, iftiraları bir tane mi? Ne gezer? Enflasyondan başlayın, işsizlik sayılarına, asgari ücretten, et fiyatlarına, tarım ürünlerinden ihalelerde kayırmacılık yapıldığına, araç saltanatından bankamatik işçilere varıncaya kadar, yüzlerce binlerce yalanın sahiplerine, kim niye inansın ki?" görüşünü savundu.