Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü, CHP'li vekil Tanal'a tazminat ödeyecek

Yeni Akit Gazetesi yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Diyarbakır’da HDP binası önünde oturma eylemi düzenleyen Diyarbakırlı anneleri konu edindiği ve “Sezgin Tanrıkulu için söylüyorum.. Mahmut Tanal için söylüyorum” diyerek giriş yaptığı köşe yazısında, “Ben size.. 'Alçaksınız' derim, 'Ahlaksızsınız' derim. 'Namussuzsunuz' derim.. 'Teröristsiniz' derim.. Ulan öküzler..” ifadeleri nedeniyle CHP milletvekili Mahmut Tanal'a 2 bin 500 lira manevi tazminat ödeyecek.



CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, “şahsına, kişilik haklarına yönelik ağır ithamlar ve hakaretlerde bulunduğu” gerekçesiyle Karahasanoğlu hakkında tazminat davası açtı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Tanal’ın açtığı davayı geçtiğimiz cuma günü karara bağlayarak, Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu’nu 2 bin 500 liralık manevi tazminata mahkûm etti.

Karahasanoğlu, duruşmalara katılmadı. Karahasanoğlu’nun avukatı Ali Pacci, Akit yazarının avukatı, davaya konu yazıdaki ifadelerin Tanal’a yönelik olmadığını öne sürdü. Pacci, müvekkilinin köşe yazısındaki sözlerinin HDP’lilere yönelik olduğunu savunarak, “Bildiğimiz kadarı ile davacının (Mahmut Tanal) Diyarbakırlı annelerin eylemi ile ilgili davalı yazarın eleştirisine sebep bir açıklaması olmamıştır. Öyleyse bu sözleri üzerine alınması için bir neden de yoktur” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu’nun avukatı Ali Pacci, “Tanal’ın yersiz alınganlık gösterdiğini” belirtti. Pacci, 'Davacı (Tanal) kusurludur. Kendi kusurlu hareketi ile dava konusu yazının yayınlanmasına sebebiyet vermiştir. Davacı kendi kusurlu hareketi ile dava konusu yazıda isminin geçirilmesine sebebiyet verdiği için, tazminat talebinde bulunamaz' savunmasını yaptı.