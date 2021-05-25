Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Çekin tuğlaları, CHP kalsın altında!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gazeteci Uğur Mumcu cinayetinde eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı işaret etmesine ilişkin olarak, “Varsa da, yoksa da.. Bu kimin sorunu? 24 Ocak 1993’te hükümette olanların sorunu değil mi? Suçlanan kişiyi, 24 Ocak’ta oturduğu koltuğa getirenlerin sorunu değil mi? Kim var, 1993’de hükümette? Başbakanlık koltuğunda Süleyman Demirel. Tanıtmama gerek yok, başörtülüler için 'Arabistan’a gidip okusunlar' diyen kişi.. Benim başbakanım değil.. Benim cumhurbaşkanım değil.. Sizin başbakanınız.. Sizin cumhurbaşkanınız.. Sizin adamınız.." görüşünü savundu. Karahasanoğlu, "Çekin tuğlaları, CHP kalsın altında!" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısında, "Hükümette başka kim var? Başbakan yardımcısı sıfatı ile, Erdal İnönü var.. O da sizin başbakan yardımcınız. Sizin İnönü’nüz.. Uğur Mumcu, karanlık bir el tarafından öldürüldü ve katili bulunamadı ise.. A’sından Z’sine kadar.. Sorumluların tamamı sizin mahalledekiler.. Buna rağmen, adamlarda utanma kalmadığı için.. Manşet atıyorlar: 'Çekin tuğlaları altında kim kalırsa kalsın!' Sanki tuğlalar çekilince, duvarın altında kimin kalacağı, belli değilmiş gibi.. Sanki altında, en başta Süleyman Demirel ve Erdal İnönü kalmayacakmış gibi.. Kendi dönemlerinde işlenen cinayet sebebi ile, dindarları suçlamamışlar gibi.. Uğur Mumcu’nun ölümünün arkasından, 'Yobazlar İran’a' diye sloganlar atmamışlar gibi.. Bir taşla iki de değil, üç kuş vurmak, buna denir.. Hem öldürüyorlar.. Cumhuriyet gazetesi ile ihtilaf yaşayan birisini ortadan kaldırıyorlar.. Hem faillerini kurtarıyorlar.. Hem de dindarları suçluyorlar.. Uğur Mumcu cinayetinin, bugünkü siyasi iktidar ile, uzaktan yakından ilgisi var mı? Ne AK Parti ile.. Ne de, AK Partililerin daha önce siyaset yaptıkları Milli Görüş çizgisindeki siyasi partilerle.. Mumcu cinayetinin işlendiği tarihte, küçücük bir ilgi kurabilir misiniz? Kuramazsınız.." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Ama şimdi.. Bilmeyenlere yutturulmaya çalışılıyor. Mumcu cinayeti, sanki AK Parti iktidarı döneminde işlenmiş gibi bir algı oluşturuluyor.. “Tuğlayı çekin, duvarın altında kim kalırsa kalsın” diyorlar.. Bence de, çekin tuğlayı.. CHP kalsın altında.."

Sedat Peker ne demişti?

Peker 1993'te evinin önünde bombalı saldırı ile ölen gazeteci Uğur Mumcu ve 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti.

Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi” aktarımını yaptı.

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