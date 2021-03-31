Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bu rekorları kırdıran Tayyip Erdoğan, “Anamız ağladı” diyen ideolojik kafaya, “Ananı da al git” derken haksız mıymış?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 11 Şubat 2006’da Mersin’de”Bu çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı?” diyen çiftçi Mustafa Kemal Öncel’e “Ananı da al git” yanıtı verdiği olayı köşesinde anımsattı. Karahasanoğlu çiftçilere 24 milyar lira destek verildiğini belirterek, “Erdoğan, ‘Anamız ağladı’ diyen ideolojik kafaya, ‘Ananı da al git’ derken haksız mıymış?” yorumunu yaptı.

Karahasanoğlu yazısında, “Bizim mahallenin mensuplarının bile, kafayı çıkarıp, 'Yandaşlara dağıttıysan bize ne? Çiftçiye verileni anlat sen' diyeceğini tahmin edebiliyorum.. Bu açıklamayı önemsiyorum.. Her şeye itiraz edenlerin memnuniyetsizliklerini atlayıp, tarımsal desteklerden alınan sonuçların verilerine geçiyorum.. Bakalım, destek verilmiş de.. O desteğin karşılığı alınmış mı? Pakdemirli açıklıyor: 'Tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 ülke içindeyiz.' 'Tarım bitti' diyenler.. 'Türkiye’de ekili alan şu kadar daraldı, bu kadar azaldı' diye ter ter tepinenler.. Bakın, bu konunun bir numarası, diyor ki: 'Avrupa’da birinciyiz.' Haydi siz de çıkın, 'Hayır, yalan söylüyorsunuz. Birinci değiliz. Sekizinciyiz, dokuzuncuyuz' deyin.." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Çiftçinin aidat borcu varmış da.. Kooperatif haciz uygulamış da.. Bırakın mavalı.. Bırakın bireysel olayları.. “Tarımsal hasılada, Avrupa’da birinciyiz” deniliyor.. Var mı bir itirazınız, söyleyin.. Tek veri bu değil.. Pakdemirli, Erdoğan’ın 15 yıl önce istismarcılara söylediği “Ananı da al git” sözünde ne kadar haklı olduğunu ispatlayan açıklamasını sürdürüyor: “Toplam bitkisel üretimi 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.” Bu rakamı açıklarken, Sayın Bakan şu girişi de yapıyor:- “Bakanlık olarak verdiğimiz destek ve yaptığımız altyapı yatırımları ile çiftçiyi desteklemeyi sürdürmemiz sayesinde, geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldıkları yatırımlar sayesinde (..)”

Eğer rekor kırılmamış olsa idi.. Ben de itiraz eder, “Destek verdin de.. Hani nerede karşılığı” derdim. “Yatırım yaptınız da, hani nerede üretim” derdim. “Meteorolojik kuraklık var da, sadece Türkiye’ye mi var, diğer ülkeler niye artış sağlıyor da, biz sağlayamıyoruz” derdim. Ama, Bakan Pakdemirli, “Cumhuriyet tarihini rekorunu kırdık” deyince..

Benim de gözlerim, tarlada patatesle fotoğraf çektirip, “Patates tarlada kaldı” diyen CHP milletvekillerini arıyor.. Patates 7 TL’ye çıkınca, davul zurna çalan, patates 1 TL’ye inince, “Patates tarlada kaldı” diyen, çiftçilerin üzerinden ideolojik militanlıklarını sergileyenleri arıyor.. Biz yine Bakan’a dönelim.. Birileri ironi malzemesi yapsa da..

Ben de meşhur ifadeyi tekrarlayayım: “Bakın burası çok önemli” diyerek Pakdemirli’nin sözlerini aktarayım: “Büyükbaş hayvan varlığı 2020 yılında 18,2 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.” Hani tam bu noktada, araya girip sorasım geldi: “Bu büyükbaş varlığımızda, her şeye itiraz eden, her konuda rakamları çarpıtarak yalanlar üretenler de var mı?”

Birkaç rakam daha vereyim, Türkiye düşmanları çatlasın:

“2020 yılında tarım yüzde 4,8 büyüdü. Tarımsal hasılamız, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.”

Şimdi söyleyin, bu rekorları kırdıran Tayyip Erdoğan, “Anamız ağladı” diyen ideolojik kafaya, “Ananı da al git” derken haksız mıymış?"