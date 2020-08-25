Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Birazcık sevinin; bulunan doğal gazı sadece biz içip bitirmeyeceğiz, sizle birlikte içeceğiz

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Karadeniz'de doğal gaz bulunmasına üzülenlerin olduğunu belirterek, " Birazcık sevinin, bulunan doğal gazı, sadece biz içip, bitirmeyeceğiz. Sizle birlikte içeceğiz.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Pardon, benim de kafamı karıştırdınız. Ne biz, ne de siz; doğal gazı içmiyoruz zaten.. Yakacağız.. Sonuçta siz de yararlanacaksınız, bulunan doğal gazdan biz de.. Bizim de doğal gaz faturalarımızda düşme olacak, sizin de.. Biz de ısınmayı, yemek pişirmeyi daha ucuza getireceğiz, siz de.. Biz de, 'Şöyle şöyle.. Kötü bir dönem yaşanırsa, Rusya bize madik atar mı acaba, kışın ortasında bizi doğal gazsız bırakır mı, donar mıyız acaba?' diye düşünmeyeceğiz, siz de... Yok yok." görüşünü savundu.

Karasahanoğlu, "Enerji Bakanlığı’nda, gizli gizli bir çalışma yok.Yeminler olsun ki yok. Cumhurbaşkanlığı’ndan öyle bir talimat gitmedi, EPDK’ya. İstediğiniz garantiyi vereyim, n’olursunuz bu kadar üzülmeyin. Sadece AK Partililerin faturalarından indirim yapılmayacak. AK Partililerin, CHP’lilerin, hatta birbirlerini sevmeyen, ama seçimlerde aynı adaya oy veren zıt kardeşler İP ile HDP’lilerin doğalgaz faturaları da düşecek. Yanlış anlamayın.. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemideki herkes yararlanacak, bu rezervlerden." ifadesini kullandı.

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