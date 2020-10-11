Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü:  “Baro genel kurullarını, illa da ekim ayında yapacağız” diyorlar, sanki hakkında ayet var

c Ali Karahasanoğlu, yeni tip Koronavirüs gerekçesiyle ertelenen baro seçimlerine İstanbul Barosu'nun tepki göstermesini köşesine taşıdı. Karahasanoğlu, "Baro genel kurullarını, illa da illa, Ekim ayında yapacağız' diyorlar.. Sanki hakkında ayet var.. Hakkında ayet olan konuları bile, 'Dogmalarla hareket edecek değiliz' diyerek, ihlal ediyorlar" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Ama, kendi koydukları kurallara, adeta tabu gözü ile bakıp, 'Kesinlikle ihlal edilemez. İhlal edilirse, biteriz' diye miliminden taviz vermeden uygulamak istiyorlar. Ne Koronavirüs dinliyorlar.. Ne hastalık.. Hani bir mantıklarını anlayabilsem.. Bir ay sonar yapsalar seçimi, ne kaybedeceklerini bin anlasam.. 'Bütün hukukçular bizim gibi düşünüyor' diyenlerin, bir ay sonra 'Kabzımalların baroya alınıp onların oyları ile baro yönetimleri oluşturulacağı'ndan bir şüpheleri olsa.. Anlayacağım.. Ama yok, böyle bir şey de yok.. O zaman, bunların derdi ne acaba? Ağlamayı, kendilerine niye adet edinmişler?" ifadesini kullandı.

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