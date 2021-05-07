Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü, Aykut Erdoğdu'yu hedef aldı: CHP hakkında kapatılma davası açılmasını gerektirecek ciddiyette bir suç itirafıdır

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Sabah gazetesinin WhatsApp mesajlarını paylaştığı CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu barış akademisyenleri üzerinden hedef alırken, "Bu bir rezalettir.. CHP hakkında kapatılma davası açılmasını gerektirecek ciddiyette bir suç itirafıdır..." dedi.

Karahasanoğlu, CHP'li Erdoğdu'nun Sabah'ın mesajları paylaşmasının ardından, işlerinden ihraç edilen barış akademisyenlerinin CHP'li bazı belediyelerde görev alacağını yazmasını hatırlattı.

Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aykut Erdoğdu’nun anlatımlarından öğreniyoruz ki... PKK’ya destek çıktıkları için ihraç edilen öğretim üyeleri, belediyelerde sistematik olarak maaşa bağlanmış. Erdoğdu’dan dinleyelim, CHP’nin yaptıklarını: 'Alınan karar gereği ihraç edilen Barış Akademisyenleri belediyelerimizde istihdam edilecek ve kendilerine yaşama tutunacak kadar ücret ödenecekti… Bu ücret sigorta ve diğer masraflar dahil 5.000 TL’ydi.'

Bu bir rezalettir... CHP hakkında kapatılma davası açılmasını gerektirecek ciddiyette bir suç itirafıdır...

Hatırlatıp, devam edelim, suç makinesi itirafı niteliğindeki Aykut Erdoğdu’nun diğer anlatımlarına: 'Ben aralarında Hayri İnönü’de olan üç belediye başkanı ile görüştüm… Her biri altı Barış Akademisyenini işe alacaktı… Kalan akademisyen ve uzmanların ücretleri de Parti kaynaklarından ödenecekti…'

Nerede şeffaflık? Nerede, işçi alımında, memur alımında, mevzuat kurallarına uygunluk?

Adam resmen itiraf ediyor: 'Başkanla görüştüm, ihraç edilen 6 kişiyi işe alacak.'

Rezalet bitti mi? Bitmedi.. Şöyle devam ediyor Erdoğdu: 'Akademisyenler Belediyelerde çalışırken kurduğumuz Online çalışma grubu üzerinden Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarıyla ilgili raporlar hazırlayacaklardı…'

Adamları belediyede calıştırıp, belediye kasasından maaş ödettirip, CHP lehine raporlar hazırlattırma planı yapmışlar...

Ne diyeyim? Rezaletin daha devamı var deyip, devam edeyim: 'Akademisyenler çalışmaya başladı… Ancak aradan aylar geçmesine rağmen akademisyenlere maaş ödenmemeye başladı…'

PKK’ya destekte bulundukları için ihraç da edilmiş olsalar, adamları hem çalıştır, hem de para ödeme.. Tam CHP klasiği..."

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