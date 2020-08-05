Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: AK Parti, İstanbul Sözleşmesi’ni de çözerse karada artık ölüm (haşa) yok, denizi de bilmem!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, AKP'nin son bir ayda baro seçim sistemi, Ayasofya’nın açılması, sosyal medya düzenlemesi gibi önemli 'icraatlar'a imza attığını belirterek, "Ve şimdi sırada İstanbul Sözleşmesi’ne ya çekidüzen verilmesi veyahut da geri çekilmemiz söz konusu.. Bu da gerçekleşecek olursa, rahmetli babamdan dinlediğim bir veciz sözü tekrarlayabiliriz: Karada artık ölüm (haşa) yok, denizi de bilmem!" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "AK Parti de, bir aya sığdırdığı devasa bu ataklardan sonra.. Bir de İstanbul Sözleşmesi hakkındaki atacağı adım ile, bu icraatını taçlandırırsa.. AK Parti için artık, çok uzun ömürlü olacağını belirtmek için ve biraz da abartarak, 'Karada ölüm (haşa) yok.. Denizi de bilmem' diyebiliriz.. Her ne kadar İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanması yine AK Parti iktidarı dönemine denk geliyorsa da..Hepimiz beşeriz, şaşarız.. Dalgınlığa gelebilir, oyuna düşme söz konusu olabilir.." ifadesini kullandı.

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