Yeni Akit yazarından SONAR anketine: Bu anketi değil sokakta, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapsanız dahi bu orana ulaşamazsınız

Yeni Akit yazarı Murat Alan, SONAR araştırma şirketinin, “Belediye Başkanları Başarı Oranları” başlıklı araştırmasındaki “Büyükşehir belediye başkanınızın genel hizmetleri ve projeleri başarılı mıdır?” sorusuna karşın vatandaşın yüzde 56,9’unun olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini verdiği sonucunu eleştirdi.

“Bu anketi değil sokakta, CHP İstanbul İl Başkanlığında yapsanız dahi bu orana ulaşamazsınız” diyen Murat Alan, yazısının başında, "Severim. Dobra adamdır. Kendisine göre doğru bildiği şeyi mahallesinden hiç çekinmeden, linç edilme pahasına savunur. Daha önce defalarca da savunurken gördüm ve sırf bu sebeple defalarca da linç edilirken gördüm" dediği SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı için, “Hakan ağabeyi vicdanıyla baş başa bırakıp, Ekrem Beye geri dönelim” dedi.

Alan yazısının devamında İmamoğlu’nun tam kapanmayla ilgili, “İETT kapanmayla rahatlayacak, bu süreçte en riskli gruplar arasında İETT geliyor” sözünü hatırlatarak, “Sözde “En başarılı başkanın sevincinin perde arkasında, aslında bir beceriksizliği, yönetim zafiyetinin üstünü örtme çabası yatıyor” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.