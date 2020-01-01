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Yeni Akit yazarından Noel yorumu: İnsanlıktan yoksun caniler sürüsünün bayramı

Müslümanların Hristiyanlığa mahsus bir ayin için çırpınışlarını görmek insanı kahrediyor

01 Ocak 2020 08:37

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, Müslümanların, her yıl 25 Aralık'ta İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı Noel'i kutlamalarına tepki gösterdi. Noel'i, "Yeryüzünü kana bulayan, mazlum Müslümanların çaresiz çığlıklarının yükselmesine sebep olan, her kıtada çeşit çeşit vahşete ve işkencelere imza atan, insanlıktan yoksun caniler sürüsünün bayramı" olarak tanımlayan Bedir, "Noel yortusunu kutladığımız için de “felaket”, bir kâbus gibi üzerimizde dolaşıyor, “rezalet” bir rüzgâr gibi üzerimizde esiyor. Dini yönden kuruduk, tarihi olarak küçüldük, ümmet olarak ezildik, sindirildik" görüşünü ifade etti.

Bedir, "Neyi, niçin kutluyoruz?" başlığıyla (1 Ocak 2020) yayımlanan yazısında ayrıca şunları kaydetti:

Hıristiyan paskalya ve yortularında, onlar gibi bayram yapmak, onlar gibi yılbaşını kutlamak, imanımızı yaralamaktır, şerefimizi yok etmektedir. İbadetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi yaralayıp, cemiyet hayatımızı bozmaktadır. 

Bu yaşananlar tamamen fahiş bir “kültür yozlaşması”nın ayak sesleridir. Bu kabulleniş “küfre destek”in alasıdır. Bu benzeyiş “inanca aykırılık” gerçeğidir.    

Aktarılanlar bir kutlamadan çok din, ırz, namus, ahlâk ve aile kavramlarını yıkmak için özenle tasarlanmış bir programın uygulamalarıdır.

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