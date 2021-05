Yeni Akit yazarından "İstanbul Sözleşmesi" yorumu: CEDAW, Lanzarote Sözleşmeleri de iptal edilmeli, durmak yok yola devam

Lanzarote Sözleşmesi nedir? Lanzarote Sözleşmesi, Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Çocukların cinsel şiddetten korunmasına adanan ilk bölgesel anlaşma olan sözleşme; 2007 yılında Lanzarote, İspanya’da kabul edilmiş, 2010 yılında yürürlüğe girmiştir ve tüm Avrupa Konseyi Üye Devletleri tarafından imzalanmıştır. Türkiye de imzacı ülkeler arasında. CEDAW nedir? CEDAW; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi'dir. CEDAW 1979 yılında Birleşmiş Milletler üyesi 185 ülke tarafından kabul edilmiştir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan sekiz temel insan hakları sözleşmesinden biridir.