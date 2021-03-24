Yeni Akit yazarından "İstanbul Sözleşmesi" yorumu: CEDAW, Lanzarote Sözleşmeleri de iptal edilmeli, durmak yok yola devam

Yeni Akit gazetesi yazarı Akif Bedir, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni (Lanzarote Sözleşmesi) hedef gösterdi, kaldırılması için çağrıda bulundu.

"Oh olsun" başlıklı yazısında Bedir, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fesih kararıyla toplumun bağrında yara olmaya başlayan ve büyük tepki toplayan İstanbul Sözleşmesi’nden kurtuldu. Erdoğan bu iptal kararıyla, dünya derin devletine meydan okudu, başkaldırdı. Kendi kadim, milli ve dini değerleri temelleri üzerine inşa edilmiş bir eğitim sistemi kurmak, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmenin zamanı geldi, geçiyor. Sahibi meçhulün tespitleriyle 'Sadece tüketim çılgınlığı peşinde koşturan, paraya tapan, egoizmin pençesinde kıvranan, medya, sanal dünya, film, futbol gibi neredeyse hayatın bütün alanlarını şekillendiren bütün mecralarda, hız, haz ve ayartı peşinde koşturarak duyarlıklarını yitirmiş, dünyanın sorunlarına yabancılaşmış, düşünme melekeleri dumura uğramış, sorumluluk bilinci sıfırlanmış, bu ülkeye, bu ülkenin bin yıllık medeniyet birikimine aidiyet ve mensubiyet biçimleri yerle bir olmuş, bir an önce kapağı Avrupa’ya, Amerika’ya atmak için kurulmuş, kurgulanmış, beyni yıkanmış bir yok oluş kuşağı'nı dizginlemenin de vakti geldi de geçiyor." görüşünü savundu.

Bedir şu ifadeleri kullandı:

Yeter mi? Hayır… CEDAW, Lanzarote Sözleşmeleri de iptal edilmelidir. Süresiz nafaka, çocuk haczi meselelerine de acil çözümler üretilerek toplum bu yapay dertlerden kurtulmalıdır. Yani daha yapacak çok işimiz alınacak çok mesafemiz var. Yani, durmak yok yola devam…"