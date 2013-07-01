Akit yazarından Toma-nâme: Bastı suyu TOMA'lar, döndüm hıyar turşusuna!

Yeni Akit yazarı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Gezi Parkı eylemleri ve polis müdahalesi hakkında "şiir" yazdı. Habervaktim internet sitesinde yayımlanan "şiir"de, "Oy Tayyib’im Tayyib’im / TOMA mıydı nasibim / Çek TOMA'yı Gezi'den / Ol derdime tabibim" diyen Prof. Açıkgöz, eylemin sembollerinden TOMA karşısında duran "siyahlı kadın" Kate Cullen için de "Cullen bacı çullandı / Her yer çapullandı" dedi.
Prof. Açıkgöz'ün "TOMA-NÂME" başlığıyla yayımlanan (1 Temmuz 2013) "şiir"i ile eklediği dipnot şöyle:
İndim Taksim çArşısına
Geçtim TOMA karşısına
Bastı suyu TOMA'lar
Döndüm hıyar turşusuna
TOMA girer meydana
Sular sıkar her yana
Vandallar da kaçışır
Sular gider yabana
Oy TOMA'ma TOMA'ma
Sular sıktı şurama
Sokak meydan su doldu
Döndü her yer hamama
Oy TOMA'ma TOMA'ma
Haber verin babama
Babam yardım etmezse
Neyler bize Obama
Oy TOMA'cım TOMA'cım
Kasımpaşa yamacım
Susadım su isterim
Eylem değil amacım
Vandallar da çıkarlar
Her tarafı yıkarlar
Olsa bunlar makarna
Üstüne ketçap sıkarlar
TOMA çeker mazotu
Gönlüm çeker isotu
İsot gazı gelmezse
“İmdi yürek yırtılur!”
TOMA sıkar gaz gelir
Bir edalı kaz gelir
Sık bi daha TOMA'cım
Bu su bana az gelir
Kate Cullen katakullisi
Sardı bütün kulisi
Geldi durdu karşıya
Ne yapsın Türk polisi
TOMA bize su sıktı
Millet vandaldan bıktı
Kaçtı gitti Kate Cullen
Eylemin suyu çıktı
Cullen bacı çullandı
Her yer çapullandı
Sakin durdu Gezici
Vandal hapse yollandı
Vandallara lafım çok
Gezici’ye sözüm yok
Sakin olun komşular
Vandalların sonu yok.
(Son mısradaki kafiye ayarıyla oynamayın)
Oy Tayyib’im Tayyib’im
TOMA mıydı nasibim?
Çek TOMA'yı Gezi'den
Ol derdime tabibim
Taksim yolu bayırdı
Gezi Parkı çayırdı
Tayyip bizi vandaldan,
Vahşilerden ayırdı
Mâni benden bu kadar
İnşallah işe yarar
Anla artık gençleri
Müşfik olur iktidar
(Manilerde orantısız zekâ kullanarak vandalperestlere verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.)