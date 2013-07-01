Akit yazarından Toma-nâme: Bastı suyu TOMA'lar, döndüm hıyar turşusuna!

Yeni Akit yazarı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Gezi Parkı eylemleri ve polis müdahalesi hakkında "şiir" yazdı. Habervaktim internet sitesinde yayımlanan "şiir"de, "Oy Tayyib’im Tayyib’im / TOMA mıydı nasibim / Çek TOMA'yı Gezi'den / Ol derdime tabibim" diyen Prof. Açıkgöz, eylemin sembollerinden TOMA karşısında duran "siyahlı kadın" Kate Cullen için de "Cullen bacı çullandı / Her yer çapullandı" dedi.

Prof. Açıkgöz'ün "TOMA-NÂME" başlığıyla yayımlanan (1 Temmuz 2013) "şiir"i ile eklediği dipnot şöyle:

İndim Taksim çArşısına

Geçtim TOMA karşısına

Bastı suyu TOMA'lar

Döndüm hıyar turşusuna

TOMA girer meydana

Sular sıkar her yana

Vandallar da kaçışır

Sular gider yabana

Oy TOMA'ma TOMA'ma

Sular sıktı şurama

Sokak meydan su doldu

Döndü her yer hamama

Oy TOMA'ma TOMA'ma

Haber verin babama

Babam yardım etmezse

Neyler bize Obama

Oy TOMA'cım TOMA'cım

Kasımpaşa yamacım

Susadım su isterim

Eylem değil amacım

Vandallar da çıkarlar

Her tarafı yıkarlar

Olsa bunlar makarna

Üstüne ketçap sıkarlar

TOMA çeker mazotu

Gönlüm çeker isotu

İsot gazı gelmezse

“İmdi yürek yırtılur!”

TOMA sıkar gaz gelir

Bir edalı kaz gelir

Sık bi daha TOMA'cım

Bu su bana az gelir

Kate Cullen katakullisi

Sardı bütün kulisi

Geldi durdu karşıya

Ne yapsın Türk polisi

TOMA bize su sıktı

Millet vandaldan bıktı

Kaçtı gitti Kate Cullen

Eylemin suyu çıktı

Cullen bacı çullandı

Her yer çapullandı

Sakin durdu Gezici

Vandal hapse yollandı

Vandallara lafım çok

Gezici’ye sözüm yok

Sakin olun komşular

Vandalların sonu yok.

(Son mısradaki kafiye ayarıyla oynamayın)

Oy Tayyib’im Tayyib’im

TOMA mıydı nasibim?

Çek TOMA'yı Gezi'den

Ol derdime tabibim

Taksim yolu bayırdı

Gezi Parkı çayırdı

Tayyip bizi vandaldan,

Vahşilerden ayırdı

Mâni benden bu kadar

İnşallah işe yarar

Anla artık gençleri

Müşfik olur iktidar

(Manilerde orantısız zekâ kullanarak vandalperestlere verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.)