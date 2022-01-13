Yeni Akit yazarı: Milli Eğitim Bakanlığı, gençleri ateizme ve intihara götüren fen bilimleri müfredat ve kitaplarını sorgulamalı ve düzeltmeli

Yeni Akit gazetesinin eğitimci yazarı Ali Erkan Kavaklı, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'nın intiharını "ateizme" bağladı.

İnanan insanın kolay kolay intihar etmeyeceğini yazan Kavaklı “Tıp fakültesi öğrencisi nasıl ateist oldu? Ateist çıkmazlara saplanmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ateist bakış açısı ile yazdırdığı fen bilgisi kitaplarının etkisi oldu mu? Enes, ateist öğretmen ve öğretim üyeleri ile karşılaştı mı? Ailesi inançlı olduğuna göre Enes’i ateizm bataklığına kim sürükledi?” sorularını sordu.

Cemaat yurdunun sorumlu tutulmasını eleştiren Kavaklı, Enes Karan’ın neden inancını yitirdiğinin araştırılmadığını yazdı.

İnançsızlığın insanları intihara sürüklediğini öne süren Kavaklı, Türkiye ve Avrupa’daki intihar oranlarını paylaşarak “Milli Eğitim Bakanlığı, gençleri ateizme ve intihara götüren fen bilimleri müfredat ve kitaplarını sorgulamalı ve düzeltmeli. Bir tek gencimizi bile dinsizlere kurban vermemeliyiz” diye yazdı.

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