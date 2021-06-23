Yeni Akit yazarından Cemil Çiçek'e: Utanmadan sıkılmadan iktidar ve ‘Tayyip Düşmanlığı’nın sözcülüğünü yapan Sözcü’nün rezili ile röportaj yapar? 

Yeni Akit gazetesi yazarı Yaşar Değirmenci, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi. Değirmenci, "Senelerce siyasetin içinde milletvekilliğinden, adalet bakanlığına ve meclis başkanlığına kadar görev yapmış Cemil Çiçek utanmadan sıkılmadan nasıl hemen her gün iktidar ve ‘Tayyip Düşmanlığı’nın sözcülüğünü yapan Sözcü’nün rezili ile röportaj yapar?" görüşünü savundu.

Değirmenci, yazısında çok sayıda ismi hedef aldı. Değirmenci, "İstikameti olmayan Bülent Arınç’a ne demeli? Yeni Şafak’tan ayrılıp Ak Parti karşıtı yayın yapan Karar’da karar kılan Mustafa Karaalioğlu’ndan Yusuf Ziya Cömert’lere, diğer yazar geçinenlere kadar. ‘Bu ülke hâlâ ayaktaysa Atatürk’ün attığı sağlam temeller sayesindedir’ diyen Ali Babacan’ı nereye koyacaksınız? Solcular, CHP’liler, HDP’liler kadar olamıyorsunuz. Davaları, savundukları, sahip çıktıkları bâtıl bile olsa sahip çıkıyorlar. Ahmet Davutoğlu güya ilim ve fikir adamlığı vardı. İnsaf, dürüstlük, sadakat, vefa duygularına ne oldu? Söz verip sözünde durmayışı ayrı bir bahis." ifadesini kullandı.