Yeni Akit yazarından AKP’ye: Küresel güçlerin saldırısı, bizim yanlışlarımızı örtmüyor; özeleştiriye ve muhasebeye ihtiyaç var

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ bugünkü “AK Parti’ye tavsiyelerimiz” başlıklı yazsında “eskiden Ak Parti’yi savunanların, bugün partiye en sert muhalefeti onların yürüttüğünü” yazdı.

Ak Parti’ye yönelik değişim yaşamayan tek kesimin, kendi sosyolojik tabanı olduğu ifade eden Şanlıdağ, “15 Temmuz gibi hain darbe girişiminden bile alnının akıyla çıkmayı başaran Ak Parti’nin şimdi en büyük sorunu, hayat pahalılığı ve ekonomidir. Yüksek kurdaki dalgalanma, marketlerdeki pahalılık ve mutfaktaki tencere, iktidarı büyük bir sınavla tehdit ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıdağ, henüz dışa tam vurmayan, bir dalganın bulunduğunu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ümitvar konuşmalar yaptığını ancak iktidarın geleceğinin ekonomiye endeksli olduğunu belirterek “İnanın muhalefetin iktidarın yıpranması noktasında hiçbir katkısı yok. Dış politikada yürüttüğümüz haklı projeler nedeniyle küresel güçlerin saldırısını kabul ederim. Yaşadığımız ekonomik krizde onların payı vardır. Küresel güçlerin saldırısı, bizim yanlışlarımızı örtmüyor” dedi.

“İktidara bazı tavsiyelerim olacak” diyen Şanlıdağ, özetle şöyle devam etti, “Ak Parti’nin, bir özeleştiriye ve muhasebeye ihtiyacı var.

Pahalılık ve halkın tedirginliği onların işine yarıyor. Ortamın, muhalefetin lehine olgunlaşmasına müsaade etmeyelim. Bu krizde dahi dev projeleri bir bir hayata geçiren bir iktidar, market ve faiz lobilerine söz geçiremiyorsa, yandı gülüm keten helva.

Bunun için de, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının halkın en acil sorunu olduğu gerçeğini kabullenelim ve adımlarımızı ona göre atalım.

Zaten ayakta durmakta zorlanan kitleler ve orta sınıf, geçim sıkıntısını derinden hissediyor.

Esnaf ve dar gelirli, asgari ücretli kesimlere dönük düzenlemelerin seçimler öncesinde hızla yaşama geçirilmesi sağlanmalıdır.”

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