Yeni Akit yazarından AKP'ye: İşçi, memur, emeklinin gönül koyduğu, dertlendiği olaylar var; sokağın sesini duyun

Yeni Akit yazarı Akif Bedir bugünkü yazısında kamuoyu araştırma şirketlerinin Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasının ardından sergilediği tutum nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğin yüzde 4-5 seviyelerinde arttığını açıkladığını yazdı.

Milletin her şart ve ortamda yiğidin hakkını yiğide verdiğini yazan Bedir, “Plan üstüne plan kurgulayarak her mecrada “kirli” muhalefetlerine devam ederek ideolojik kimliklerini iktidar olma uğruna yok sayan altı benzemez Başkan Erdoğan’ın memleket için icraatlarını ve hedeflerini, dış politikadaki başarılarını, atılımlarını gölgelemeye çalışsalar da bu asil millet gerçekleri görüp desteğini artırıyor” görüşünü dile getirdi.

Bedir, “Sokağın sesini duyun” başlıklı yazısında AKP'ye seslendi:

İşçi, memur, emekli, dul, yetim, genç, yaşlı, kadın, erkek sokaktaki insanımın, yani cumhurun ta kendisinin gönül koyduğu, dertlendiği olaylar da var fakat sabır ve metanetle çözüm bekliyor.

Millet, dışından umut aranmasına, çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen, hatta oy vereceği bile garanti olmayan eskilere el uzatılıp, itibar edilmesine içerlenmiş sokaktaki insanım.

Onları, yazıhanelerinde Anadolu’dan gelecek insanımın hayallerini sömürmek için fırsat kollayan ahtapotlar olarak görüp öyle addediyor.

Sokaktaki insanım onları fitne-fesat üzerinden mevzi savaşları verip, küçücük çıkarları için büyük laflar ederek bunu memleket meselesi olarak pazarlayıp yönetim kurulu üyeliği peşinden koşan ensesi kalınlar olarak görüyor.

Sokağın sesine kulak verilir, sokaktaki insanımın talepleri karşılanırsa onlar gereğini yaptı, yapıyor, yapacaktır da.

Dinlerse millet dinler gerisi yalan dinler…”