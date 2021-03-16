Yeni Akit yazarından AKP'li Zengin'e gönderme: Erdoğan’a yük olmayalım, yükünü alalım

Yeni Akit gazetesi yazarı Hüseyin Öztürk, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'la arasındaki polemiğe göndermede bulunarak, "Ne insanlığa, ne İslam’a ne de Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a yük olmayalım, yükünü alalım. Bir de herkes ilmince amel etmeli." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında, "Esas Reise yük olan siyasiler muhalefet değil, Ak Partide Reis’in yükünü almak için siyasete giren kendi insanlarımızdır. 'İnsanlarımız' kelimesini bilerek kullanıyorum. Şahsım ve geniş ailem, Reis adına kuruluşundan bu yana Ak Partiye oy vermekteyiz. Reis iş başında kaldığı sürece de oy vermeye devam edeceğiz. Reis’in yükünü azaltmak ve kendisine yardımcı olsunlar diye oylarımızı alarak vekil ve belediye başkanı seçilenler, Reis’in hatırına seçildiklerini bilmeliler. Neyse sözü uzatmamalı. Yük olduğunu anlamayanlar için Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bir özelliğini hatırlatalım. Reis, devlet ve millet birliğini ve bütünlüğünü bozan siyasiler ile malum medya organlarına şirin gözükerek, onlara malzeme olan siyasilerden hoşlanmaz. Geçelimc." görüşünü savundu.

Öztürk yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız ne demiş diye baktım. İlminin gereğini yerine getirmiş ve şunları söylemiş: 'Sözlerim kimsenin şahsına değil ‘Sen imamsın, namazını kıldır, başka bir şey söylemeye hakkın yok’ zihniyetine karşıdır. Evet, müminler kardeştir; ama birbirlerinin hukukunu korumalı ve birbirlerine saygı göstermelidir. Kardeşlerime sevgi ve hürmetim bakidir. Erkek için de kadın için de iyilik ve mutluluk ancak Allah’ın Kur’an’da bildirdiği inanç, ahlak ve hukuk esaslarına uymakla mümkündür. Bir araştırmacı ve akademisyen olarak otuz yıldır İslam’ı incelemem beni bu sonuca götürdü. İşim bunu insanlara anlatmak. Herkes işini yapsın' Ezcümle: Ne insanlığa, ne İslam’a ne de Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a yük olmayalım, yükünü alalım. Bir de herkes ilmince amel etmeli."

Ne olmuştu?

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madye propagandasıdır" sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum." diye yanıt verdi.

TIKLAYIN | AKP'li Özlem Zengin'den Ayasofya baş imamı Boynukalın'a "kadın cinayetleri" yanıtı: Herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum