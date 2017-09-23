Yeni Akit yazarından Ahmet Taşgetiren'e: Hadi naş, naş!..

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, köşe komşusu Ahmet Kekeç ile tartışması sonrası Star'dan istifa eden Ahmet Taşgetiren ile ilgili olarak "Referandum, Adalet Yürüyüşü, 'F Tipi yolsuzluk senaryoları' derken hepimizi çok kızdırdı, çok üzdü, isyan ettirdi, malum. Biz de susup oturmadık tabii. Onu çok kızdırdık, çok üzdük" dedi.

Mehtap Yılmaz'ın "Ahmet Taşgetiren, Nevşin Mengü!" başlığıyla yayımlanan (23 Eylül 2017) yazısı şöyle:

MGK, eller tetikte… Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla geldiği gibi üstün bir MGK performansı sergiledi.

Nihayet MGK vakti…

Bekliyoruz…

Bu arada…

“Nevşin Mengü kovulmuş!” Bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD performansına saramayacak demek ki… Yüz göz oynatarak dalga geçemeyecek…

Bendeki duygu ayyynen şu, “Kız saçların lüle lüle, Nevşin sana güle güle…”

Çok mu zalimim?

Hiç de değil… Çünkü şundan eminim ki solcular adamlarını açıkta bırakmazlar! Bu yüzden merak etmeyin…

Hatta emin olun bizim mahalledeki sevgi pıtırcıkları, Nevşin için Sözcü’deki abilerinden çok ağlar… Bizim mahallenin abileri bayılır teselli etmeyi… Yakında birileri ekranlarını açar…

Bizim gibi senelerce işsiz kalıp, kalemi elinden alınmaz “Kıymetlimisss solcular.” Siyasetten, bürokrasiden desteği çok olur.

Zaten ortalık ayağa kalkmış Nevşin için… (Gel de iç çekme)

Mahallelileri ayağa kalkmış… Biz işten çıkarıldığımızda “muhafazakâr camiada abi” geçinenlerin ruhu duymadı ya, onun için “acılarımı güncelledi” bu istifa, neyse…

*

Ahmet Taşgetiren de istifa etmiş… Duydum… Referandum, Adalet Yürüyüşü, “F Tipi yolsuzluk senaryoları” derken hepimizi çok kızdırdı, çok üzdü, isyan ettirdi, malum…

Biz de susup oturmadık tabii… Onu çok kızdırdık, çok üzdük…

Bir tür Vietnam sendromu yaşıyoruz zira… FETÖ ile mücadele süreci canımızı yaktı. Yani… Eskisinden çok daha fazla hassasız memleket hususunda…

Kalemi türbülansa girenlere arızayız…

Risk alamayız…

Müteyakkız olmalıyız.

Biz böyleyiz işte… E o da hatasında fazla ısrar etmedi mi sizce de? Hani mutasavvıf birine yakışır alçak gönüllülük desen, neredeeee?

Derken “süper ego” yasak elmayı ısır dedi işte!

Üç beş beyinsiz “aferin” diyecek diye gemileri yakıp gitti.

*

İşte burada…

En iyisi ben susayım, sanat konuşsun…

“Gidişin olsun, dönüşün olmasın…”

Bu apaçık beddua, ne sanatı canım?

O halde yeniden deneyeyim…

“Hadi naş, naş…”

İyi gününde bize tavır koyan, adımızı anmayan yok sayan kimseye güle güle dememe hakkımı sonuna kadar kullanırım.

Ha bu da sana “seyyar kapak” olsun!